47 ألف طالب حول العالم يتلقون تعليمهم في مدارس «الشارقة الخيرية»    

قال المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم، إن 47 ألف طالب حول العالم توجهوا لتلقي تعليمهم في مدارس الشارقة الخيرية، مع مطلع العام الدراسي الجديد.

وأضاف أن «المؤسسات التعليمية تفتح أبوابها أمام أبناء تلك المناطق، ليتلقوا تعليمهم في أجواء مناسبة تدفعهم نحو التفوق»، مشيراً إلى أن «اهتمام الجمعية بمشاريع طلبة العلم يأتي انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم أداة فاعلة للتغيير الاجتماعي».

وقال: «نحن ملتزمون بدعم التعليم في المناطق الأكثر احتياجاً، لأننا نؤمن أنه المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة».

واستعرض المشاريع التعليمية التي نفّذتها الجمعية منذ 2015-2024 بدعم من المتبرعين، وتشمل بناء 1516 فصلاً دراسياً، بواقع 137 فصلاً عام 2015، و135 فصلاً في 2016، و93 فصلاً في 2017، و94 فصلاً خلال عام 2018، كما ازداد عدد الفصول التي بنتها عام 2019 ليصل إلى 182 فصلاً، وشهد عام 2020 تنفيذ 56 فصلاً، ومع نهاية عام 2021 تمكنت الجمعية من تنفيذ 201 فصل دراسي جديد، بينما سجلت إدارة المشاريع مع نهاية عام 2022 بناء 182 فصلاً، وشهد عام 2023 بناء 273 منشأة تعليمية، مقابل إنشاء 163 فصلاً دراسياً العام الماضي.

وتابع أن جمعية الشارقة الخيرية تستند إلى تقارير مدروسة في بناء وتغذية المناطق النائية بالمنشآت التعليمية التي تُمثّل ملاذاً للطلاب لمواصلة دراستهم، وحفظ وتعلم القرآن الكريم وعلومه، مؤكداً أن هذه المنشآت لها تأثير بالغ الأهمية في تحسين مستويات التعليم في المناطق المستهدفة، ما سيساعد على تقليل معدلات الأمية والحد من الفقر، كما سيعزز من فرص الفتيات في الحصول على التعليم، لأن الكثير من المناطق الفقيرة تعاني تفاوتاً كبيراً بين الجنسين في هذا المجال، متأملاً أن تعزز جهود الجمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.