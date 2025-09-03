أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي فتح باب التقديم لجائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم - دمج، التي أطلقتها الدائرة.

وتُعَدّ الجائزة إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، التي تُجسّد التزام الإمارة الراسخ ببناء مجتمع دامج يحقّق تكافؤ الفرص وسهولة الوصول، وتشجّع الجائزة المشاركين على تقديم مبادرات ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي الخدمات الدامجة، والتوظيف الدامج، وسهولة وإمكانية الوصول، وتسلِّط الجائزة الضوء على المؤسسات التي تلتزم مفاهيم الدمج الشامل في استراتيجياتها وخدماتها.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الدكتورة ليلى الهياس، في بيان صحافي أمس: «تُعَدّ جائزة - دمج، أداة فاعلة لتعزيز التحوّل نحو مجتمع يؤمن بالإمكانات لا بالتحديات، ونحن نطمح إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تدرك أن الدمج ليس مسؤولية جهة واحدة، بل التزام جماعي يتطلب رؤية واضحة، وشراكة فاعلة، وإرادة حقيقية لإحداث التغيير، ونضيء من خلال هذه الجائزة على المبادرات التي ترتقي بمفهوم التمكين».