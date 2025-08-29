«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق «التأمين الصحي لأسر الأيتام»

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مشروع التأمين الصحي لعام 2025، الذي يستهدف 1500 يتيم مع أمهاتهم، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرعاية الشاملة للأيتام والأسر المتعففة داخل الدولة وخارجها.

ويهدف المشروع إلى تمكين الأيتام من الحصول على خدمات الرعاية الطبية اللازمة لهم ولأمهاتهم، بما يضمن لهم حياة أكثر استقراراً وصحة، ويساعد في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر التي تواجه تحديات معيشية صعبة.

وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، إن رعاية الأيتام تأتي في مقدمة الأولويات، وإن الهيئة تعمل على تطوير مبادرات نوعية، تضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً أفضل.

وأضاف أن مشروع التأمين الصحي يؤكد التزام الهيئة برعاية الجانب الصحي للأيتام وأمهاتهم، جنباً إلى جنب مع مشروعات التعليم والإغاثة والتأهيل، مؤكداً المُضي في توسيع نطاق برامج ومبادرات الهيئة بما يحقق التكافل الاجتماعي، ويسهم في بناء مجتمع متماسك، داعياً أهل الخير إلى دعم هذه المبادرات التي تُحدِث أثراً مباشراً في حياة الأيتام وأسرهم.