«الأعمال الخيرية العالمية» ترسل 13 يتيماً لأداء العمرة

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن تسيير رحلة عمرة لـ13 يتيماً متفوقاً من الأيتام المكفولين لديها، وذلك في إطار برامجها المستمرة لرعاية الأيتام، بما يسهم في إدخال السعادة إلى قلوبهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وتأتي المبادرة ضمن خطط الهيئة السنوية التي تهدف إلى تمكين الأيتام من أداء شعائرهم الدينية، وتقديم تجارب تغرس في نفوسهم القيم الإيمانية والإنسانية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لزيارة بيت الله الحرام والمدينة المنورة برفقة مشرفين مختصين، في رحلة مميزة تشمل الإقامة في أفضل الفنادق مع توفير وجبات طعام ومصروف يومي.

وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، إن الرحلة تعكس التزام الهيئة برسالتها الإنسانية في رعاية الأيتام، وحرصها على أن يكون لهم نصيب من العبادات والشعائر التي تترك أثراً عميقاً في نفوسهم، خصوصاً في مرحلة الطفولة التي تحتاج إلى رعاية خاصة، مشيراً إلى قرار الهيئة بدعم من المحسنين والمحسنات تسيير رحلات عمرة جواً، بشكل دوري للأيتام، خصوصاً المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز المسؤولية المشتركة تجاه الأيتام، مشيراً إلى أن العمرة ليست رحلة دينية فحسب، بل هي أيضاً رحلة تربوية وإيمانية تفتح أمام الأيتام آفاقاً جديدة من الفرح والسكينة.

وقال إن رعاية الأيتام واجب إنساني وأمانة عظيمة، والهيئة ستواصل جهودها لتقديم كل ما من شأنه أن يخفف عنهم صعوبات الحياة، ويمنحهم الفرص للعيش بكرامة وسعادة.