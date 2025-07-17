3200 مستفيدة من «مطوعة الفريج» في النصف الأول من 2025

واصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تحقيق أهدافها المجتمعية، الرامية إلى تعزيز القيم الدينية والتلاحم المجتمعي، من خلال مبادرة «مطوعة الفريج»، التي نجحت خلال النصف الأول من عام 2025 في أن تصل إلى أكثر من 3200 مستفيدة، منهنّ 1580 مواطنة، عبر برامج قرآنية وتعليمية مكثفة، تهدف إلى تمكين المرأة والفتيات من تعلّم كتاب الله وتدبّر معانيه، في بيئة محفزة وآمنة.

وتتميز أنشطة المبادرة وفعالياتها بتقديم عشرات البرامج القرآنية، التي نُفّذت عن بُعد من خلال 125 فصلاً افتراضياً، ما أتاح فرصاً تعليمية مرنة لفئات مختلفة من المجتمع، وشهدت البرامج إقبالاً لافتاً على مسارات الحفظ والتلاوة، إلى جانب برنامج «اتلوها صح» لتقويم التلاوة، وبرنامج «اختمي معنا» الذي شجع المشارِكات على ختم القرآن الكريم خلال فترة محددة.

وقد أثمرت البرامج نخبة قرآنية لافتة من الحافظات، حيث انضمت 300 مستفيدة إلى «نخبة الحفظة»، بينما شهدت الحلقات المفتوحة مشاركة 1100 مستفيدة من مختلف الأعمار، وسجّل برنامج «علوم القرآن»، أعلى معدل حضور بواقع 1400 مشاركة، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية المعرفة القرآنية والروحانية.

ولم تغفل المبادرة عن الناشئة، فقد خصصت مساراً للفتيات الصغيرات تحت عنوان «مطوعة الفريج للفتيات»، شاركت فيه 80 فتاة، في خطوة تعكس رؤية الدائرة لترسيخ الوعي الديني من الطفولة.

وأكدت رئيسة قسم شؤون الدارسات والمعلمات، منى مطر الفلاسي، أن المبادرة تُترجم التزام الدائرة برؤية قيادتنا الرشيدة في عام المجتمع، من خلال برامج تفاعلية وفريق خبير من الواعظات والمحاضرات والمعلمات المدربات.

وأشارت إلى أن الإقبال المتزايد يعكس الأثر الطيب الذي تتركه المبادرة في البيوت والمجتمعات المحلية، مؤكدة استمرار العمل على تطوير محتواها، وتوسيع نطاقها لتشمل شرائح أوسع في الفترات المقبلة، ضمن بيئة تعليمية محفزة وميسّـرة تستند إلى وسائل التعليم الرقمية الحديثة.

وبهذا النمو المتسارع والنتائج الواعدة، تواصل مبادرة «مطوعة الفريج» أداء رسالتها المجتمعية، في دعم رسالة القرآن الكريم، وتعزيز وعي المستفيدات بعلومه وأحكامه، بما يسهم في بناء مجتمع قرآني متماسك، يعتز بدينه وقيمه، مؤكدة أن المرأة شريكة حقيقية في بناء المجتمع القرآني المستدام الذي تتطلع إليه دبي في ظل قيادتها الحكيمة.