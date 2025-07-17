134 ألف فتوى لـ «إسلامية دبي» خلال 6 أشهر

أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن عدد الفتاوى الصادرة عن إدارة الإفتاء، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 134 ألفاً و807 فتاوى، تنوعت بين الفتاوى الشفوية والإلكترونية والرسمية، إضافة إلى ما يتم تناوله عبر مجالس الإفتاء المباشرة في المساجد والندوات.

وقد أظهرت الإحصاءات مستوى متقدّماً في استجابة الدائرة للفتاوى الواردة عبر الإنترنت، ما يعكس حرص الإدارة على سرعة التفاعل مع استفسارات الجمهور، وتقديم إجابات دقيقة وموثوق بها في الوقت المناسب.

وصرح كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء، الدكتور أحمد الحداد، بأن الفتوى في «إسلامية دبي» ليست مجرد رد شرعي، بل رسالة تربوية تهدف إلى تعزيز الوعي والطمأنينة في نفوس المستفتين، وأضاف أن الدائرة تسعى إلى إيصال الحكم الشرعي بلغة سهلة مبسطة ميسّـرة ومنهج معتدل، بعيداً عن التشدد والغلو، والحرص على تقديم الفتوى الشرعية الموثوق بها، بأسلوب عصري يراعي قضايا الناس المتجددة، ويلتزم بأدق المعايير العلمية والشرعية.

وأكد أن نجاح خدمات الإفتاء يكمن في ثقة الناس واحتياجهم الملح لمنصة شرعية موثوق بها، كما نؤمن بأن الفتوى ليست مجرد إجابة، بل هي جسر للتواصل بين الدِّين والحياة، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في أن يكون الدين ركيزة للتسامح، لا سبباً للتفرقة، ومنبراً للعلم لا مدخلًا للاضطراب.

وتواصل الدائرة تقديم هذه الخدمة عبر باقة من القنوات المتنوعة التي تشمل الموقع الإلكتروني، والخط الساخن، والمجالس المفتوحة، إلى جانب مبادرات تفاعلية تهدف إلى تقريب العلماء من الناس، وتلبية استفساراتهم بمرونة وسرية وموثوقية.