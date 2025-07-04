انطلاق برنامج «أجيال المعرفة الصيفي» في العين           

أطلقت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، النسخة الثالثة من برنامج «أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2025»، في مقر مركز هيلي مول بمدينة العين. ويُعدّ البرنامج الذي يقام برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.. إحدى المبادرات الوطنية الموسمية الموجّهة لأبناء مدينة العين من مختلف الفئات العمرية، ويهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، انسجاماً مع إعلان القيادة الرشيدة عام 2025 عاماً للمجتمع. ويستهدف الفتيات من سن خمس سنوات إلى 18 سنة، والفتيان من خمس سنوات إلى 14 سنة، ويُقام من الإثنين إلى الخميس أسبوعياً، مع تخصيص الخميس للرحلات الميدانية، كما يهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والإبداعية للمشاركين، واستثمار أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة.