«إسلامية دبي» تُقدّم 44.8 ألف درس في 721 مسجداً

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم 44 ألفاً و880 درساً ومحاضرة دينية خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت على 721 مسجداً في مختلف مناطق الإمارة، واستفاد منها أكثر من 704 آلاف شخص من مختلف الفئات والجنسيات.

وأكد مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، أن هذه الأرقام تجسّد الجهود الميدانية المتواصلة للدائرة في نشر الوعي الديني وتعزيز الوسطية والاعتدال، مشيراً إلى أن الدروس والمحاضرات تشكّل ركيزة محورية في تحقيق الأهداف المجتمعية للدائرة، عبر نشر العلم الشرعي الصحيح، وتعميق الانتماء الوطني والهوية الإسلامية.

وأوضح المهيري أن هذه المحاضرات نُفّذت في إطار برنامج «نبراس»، الذي يعد إحدى المبادرات التوعوية المنضوية تحت مظلة مبادرة «غراس الخير»، المجتمعية الرائدة التي اعتمدها سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بهدف دعم تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33.

ويُسهم البرنامج في تعزيز المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين من خلال ترسيخ الوعي بالقيم المجتمعية السليمة لدى الشباب، والتصدي للظواهر السلبية والأفكار الدخيلة بأساليب توعوية متوازنة، تُعلي من القيم الإنسانية وتحمي النسيج المجتمعي، بالاعتماد على وعي الشباب كركيزة لبناء أسر أكثر سعادة وترابطاً وتمسكاً بالهوية الوطنية.

وتغطي المحاضرات والدروس المقدّمة مجموعة واسعة من الموضوعات، منها العقيدة والفقه والسلوك والأخلاق والتعاملات اليومية، وتُقدَّم بلغات عدة وأساليب عصرية تواكب تنوّع المجتمع في دبي مع تركيز خاص على الشباب والنساء والناطقين بغير العربية.