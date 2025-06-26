«شخبوط الطبية» تفتتح عيادة متخصصة بصحة المسافرين

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى ‏المنشآت الطبية التابعة لمجموعة ‏«بيورهيلث»، أمس، افتتاح عيادة جديدة متخصصة في مجال صحة المسافرين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الاحتياجات الصحية المتنامية للمسافرين من الدولة وإليها، بما يسهم في تعزيز صحتهم، ودعم سلامة المجتمع بشكل عام.

وتسهم الاستشارات الوقائية المقدمة في عيادة صحة المسافرين بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، بشكل فعّال في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالسفر، إذ توفر العيادة خدمات طبية شاملة، تغطي مرحلتي ما قبل السفر وما بعده، وتهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة به، والتعامل معها بكفاءة، وذلك من خلال كادر طبي متعدد التخصصات، يضم أطباء الأمراض المُعدية وممرضي طب السفر والصيادلة وموظفي المختبر.

وأكد استشاري ورئيس قسم طب المناطق الحارة والأمراض المُعدية بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور زاهر بابكر، حرص «المدينة» على ترسيخ معايير التميّز في الرعاية الصحية على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن العيادة ستوفر رعاية شاملة وخبرة طبية متخصصة تُمكّن الأفراد من الاستعداد الجيد للسفر، وتعزز وقايتهم وثقتهم، ما يضمن لهم الراحة طوال فترة السفر وبعد عودتهم.

وتقدم عيادة صحة المسافرين خدمات عدة، تشمل الاستشارات قبل السفر، وإرشادات صحية قائمة على الأدلة مصممة وفقاً لوجهة السفر والحالة الصحية لكل مسافر، بما يضمن تلبية احتياجات المسافر الصحية على نحو دقيق، ويتماشى مع مسار رحلته، إلى جانب اللقاحات الأساسية للسفر الدولي، مثل لقاح الحمى الصفراء، ولقاح التهابات المكورات السحائية، وذلك بناء على تقييم دقيق للمخاطر الصحية المرتبطة بكل وجهة سفر.

وتشمل الخدمات الوقائية التي تقدمها العيادة، الحماية من الأمراض المُعدية، مثل الملاريا، والوقاية من الأمراض غير المُعدية، مثل داء المرتفعات.

وتُعدّ فحوص ما بعد السفر جزءاً أساسياً من خدمات العيادة، وتشمل فحصاً سريرياً متخصصاً وتشخيصاً دقيقاً للحالات المرتبطة بالحمى أو التعرّض لمخاطر صحية محددة، إضافة إلى فحوص اللياقة الطبية المعتمدة التي تطلبها السفارات الأجنبية في دولة الإمارات.

وتستقبل العيادة جميع فئات المسافرين الدوليين والأفراد، الذين يحتاجون إلى شهادات طبية رسمية للسفارات، وتتعاون بشكل وثيق مع الشركات والسفارات وشركات التأمين، لتقديم أفضل مستويات الرعاية والدعم للمسافرين.

وتقع العيادة ضمن قسم العيادات الخارجية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ويمكن حجز استشارة صحية فيها عبر قنوات عدة، هي رقم «واتس أب» مخصص، والموقع الإلكتروني، وتطبيق «صحة»، أو الاتصال من داخل دولة الإمارات على الرقم 8007762.

الدكتور زاهر بابكر:

• العيادة ستوفر رعاية شاملة وخبرة طبية متخصصة، تُمكّن الأفراد من الاستعداد الجيد للسفر، وتعزز وقايتهم وثقتهم، ما يضمن لهم الراحة طوال فترة السفر وبعد عودتهم.