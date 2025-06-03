«إسلامية الشارقة» تفتتح 4 مساجد تتسع لـ 4000 مصلٍّ

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة أربعة مساجد جديدة في مدينة الشارقة، منها ثلاثة مساجد بضاحية السيوح، ومسجد في ضاحية الرحمانية، حيث تتسع المساجد لما يقارب 4000 مصلٍّ من الرجال والنساء، وذلك انسجاماً مع رؤى وتطلعات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمكين المواطنين والمقيمين من أداء الشعائر والعبادات بكل طمأنينة ويسر.

وتتميز المساجد الأربعة بطرزها المعمارية المتنوّعة، التي تمزج بين مختلف فنون العمارة الإسلامية والطرز الحديثة، وقد شيدت على نفقة المحسنين، ويأتي افتتاحها ضمن خطة الدائرة للعام الجاري لتلبية حاجة المجتمع، وتوفير بيئة روحانية متكاملة للمصلين، تسهم في تعزيز وتماسك النسيج المجتمعي وترسيخ القيم الإسلامية.

وقد شُيّد مسجد «الغيث» بمنطقة «الموردة 8» في ضاحية السيوح، على مساحة أرض إجمالية تبلغ 11 ألفاً و312 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية، ويتسع لـ700 مصلٍّ منها 130 لمصلى النساء.

وحضر افتتاح المسجد رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، عبدالله خليفة يعروف السبوسي، يرافقه المتبرّع ببناء المسجد وعدد من مسؤولي الشؤون الإسلامية وأهالي الضاحية، حيث أدوا صلاة الظهر واستمعوا إلى خاطرة وعظية حول فضل عمارة المساجد، ورعايتها في إمارة الشارقة.

كما افتتحت الدائرة بضاحية السيوح مسجد «الصحابي أنيس بن قتادة» بمنطقة «الموردة 8»، على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3532 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية، ويتسع المسجد لـ700 مصلٍّ منها 140 لمصلى النساء.

وشيد مسجد «الصحابي رافع بن مالك» بمنطقة «الموردة 4» بضاحية السيوح، على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3605 أمتار مربعة، تضم المصلى ومرافقه الخدمية، ويتسع المسجد لـ600 مصلٍّ منها 82 لمصلى النساء.

وفي ضاحية الرحمانية بمنطقة «شغرافة 2»، افتتحت الدائرة مسجد «باب الريان»، حيث شيد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 11 ألفاً و940 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية، ويتسع المسجد لـ2000 مصلٍّ منها 110 لمصلى النساء.