استجابةً لـ «لقطة».. بلدية دبي تزيل مركبات مُهمَلة في السطوة

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «لقطة»، بتاريخ 26 من الشهر الجاري، بشأن وجود بعض المركبات المُهمَلة في منطقة السطوة بدبي، أفادت بلدية دبي بأنه تم رصد هذه المركبات المشار إليها في «الإمارات اليوم» بزاوية «لقطة»: «مركبات مهملة»، والتي تم إنذارها مسبقاً ضمن برنامج التفتيش اليومي عن طريق إرسال رسالة نصية SMS إلى مالك المركبة، ومصدر لوحتها إمارة دبي، وملصق إنذار ورقي لمركبات الإمارات الأخرى، والتي لا يكون عليها لوحات مرورية أيضاً، والتي استوفت مهلة الإزالة اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، (مرفق صور الإزالة)، مع العلم أنه تم إنذار مركبات عدة في الموقع نفسه بمنطقة السطوة.

وقد تم إنذار 3932 مركبة مهملة، خلال الفترة من يناير إلى أبريل لسنة 2025، وإزالة 814 مركبة خلال الفترة نفسها من مختلف المناطق في دبي، ويتم تقسيم مناطق الإمارة إلى قطاعات، بما يشمل المناطق الصناعية والسكنية والتجارية، وتخصيص مُراقب لكل قطاع يتولى رصد المركبات المهملة من خلال الجولات التفتيشية واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى استلام بلاغات الجمهور حول المركبات المهملة في الأماكن العامة، التي يتم رصدها من قبلهم، والإبلاغ عن طريق تطبيق «بلدية دبي»، ومركز الاتصال 800900.