«إسلامية دبي» تحتفي بـ 14 خاتماً وخاتمة للقرآن الكريم في مراكز «مكتوم»     

احتفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ممثلة بإدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، بتكريم 14 خاتماً وخاتمة أتمّوا حفظ كتاب الله تعالى.

وجاء الاحتفاء، الذي أُقيم في مسجد الشيخ راشد بن محمد في منطقة «الورقاء 1»، تتويجاً لمسيرة قرآنية مباركة، التزم خلالها المشاركون والمشاركات بحضور الحلقات التعليمية في مراكز مكتوم، حيث تلقّوا علوم التجويد والقراءات على يد نخبة من المتخصصين، حتى أتموا الحفظ، بالسند المتصل إلى النبي محمد ﷺ، بهمة عالية وعزيمة صادقة.

ويمثّل الإنجاز ثمرة الجهود المشتركة بين الطلبة والمعلمين، ضمن خطة الدائرة الاستراتيجية، الهادفة إلى أن تكون أقرب إلى المجتمع، وترسيخاً لرؤية القيادة الرشيدة في «عام المجتمع 2025»، عبر تعزيز القيم الدينية والهوية الوطنية.

وصرّح مدير مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة، الدكتور عبدالله عبدالجبار، بأن تخريج هذه الكوكبة المباركة من الحفاظ والحافظات يمثّل محطة مضيئة في مسيرة العطاء القرآني، ويجسّد التزام الدائرة المستمر بتوفير بيئة تعليمية ملهمة، ترتكز على منهجية علمية رصينة، تُسهم في الحفاظ على الإرث القرآني ونقله بأمانة إلى الأجيال القادمة.

يُذكر أن إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه واصلت خلال الأعوام الماضية توسعة مظلة تعليم القرآن الكريم وعلومه، وفق أعلى المعايير الأكاديمية والشرعية، بهدف تنشئة جيل قرآني واعٍ، يعتز بدينه وهويته، ويسهم في خدمة مجتمعه وبناء مستقبل وطنه.

الدكتور عبدالله عبدالجبار:

• تخريج الكوكبة المباركة من الحُفاظ والحافظات محطة مضيئة في مسيرة العطاء القرآني، ويجسّد التزام «الدائرة» المستمر بتوفير بيئة تعليمية ملهمة.