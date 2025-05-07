«الإمارات للخدمات الصحية»: جهود لتوسيع نطاق توظيف وتدريب القابلات

تجدد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التزامها بدعم مهنة القبالة، وتعزيز مكانة القابلات في النظام الصحي الوطني، وأشادت بدورهنّ الحيوي في ضمان ولادة آمنة وصحية للأمهات والأطفال، وتضمّ منشآت المؤسسة حالياً 20 قابلة، يقدّمن رعاية متخصصة وإنسانية في مختلف مراحل الحمل والولادة، ضمن بيئة داعمة ومحفّزة للتطور المهني.

وثمّن المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام الزرعوني، الدور المحوري الذي تؤديه القابلة في تعزيز صحة الأم والطفل، باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية المؤسسة لتقديم رعاية صحية متكاملة وشاملة، وأضاف: «أثبتت القابلات العاملات في منشآتنا كفاءة استثنائية وإنسانية عالية في كل مرحلة من مراحل الرعاية، وهو ما نحرص على دعمه من خلال برامج تدريبية متقدمة، ومبادرات نوعية تواكب أحدث الممارسات العالمية، فتمكين القابلات هو استثمار في صحة الأسرة والمجتمع، وسنواصل التزامنا بتعزيز هذه المهنة النبيلة، بما ينسجم مع توجهات الدولة ورؤية (نحن الإمارات 2031)».

وأكّدت مديرة إدارة التمريض في المؤسسة، الدكتورة سمية البلوشي، أن مهنة القبالة تشكّل ركيزة أساسية في خدمات رعاية الأمومة، ولفتت إلى جهود المؤسسة في توسيع نطاق التوظيف والتدريب، لاسيما في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال الذي شهد نمواً في عدد القابلات من واحدة فقط عند افتتاحه في عام 2017 إلى 12 قابلة حالياً، فضلاً عن تشجيعهن على المشاركة في أول مؤتمر وطني للقابلات عام 2024، تحت شعار «المؤتمر الدولي الأول للقبالة في الإمارات العربية المتحدة».

وضمن استراتيجيتها للارتقاء بكفاءة الكوادر التمريضية، وتحديداً القابلات، أطلقت المؤسسة سلسلة من المبادرات الرائدة، أبرزها منصة «مهاراتي» للتدريب الصحي الإلكتروني، وبرنامج التدريب العملي في التوليد والرضاعة الطبيعية، بهدف تعزيز مهارات القابلات في التعامل مع الولادات المتعسرة وحالات الطوارئ، إلى جانب مبادرة «هلا بيبي» التي توفر القابلات من خلالها تثقيفاً صحياً شاملاً للسيدات الحوامل بثلاث لغات، إضافة إلى «عيادة القابلة» التي تركز على تقديم استشارات التغذية والنشاط البدني للسيدات الحوامل استعداداً للولادة.