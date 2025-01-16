إعلانات

طالب سكان في الشارقة بوضع ضوابط لتوزيع مطبوعات الدعاية الورقية على أبواب الشقق، نظراً إلى تعمد وضعها على الأبواب خلال الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر، أو إدخالها عبر فتحات الأبواب، ما يسبب إزعاجاً للسكان، خصوصاً أنها تتضمن أحياناً صوراً خادشة للحياء، ودعوا إلى ضرورة أن يقتصر وضع أي مطبوعة إعلانية على مداخل البنايات، وترك الحرية للسكان في أخذها أو تركها.

مكالمات

يستغرب قراء تلقي مكالمات تسويقية للتداول في قطاعات العملات والأسهم من أرقام هواتف مصدرها دول مختلفة، وبشكل متكرر على مدار اليوم، ما سبّب لهم إزعاجاً واعتبروه تحايلاً على قرار تنظيم المكالمات التسويقية، الذي صدر خلال الفترة الأخيرة، بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، والذي يمنع استخدام أرقام هاتفية غير مسجلة في عمليات التسويق.

ثناء

أثنى قراء على تبني جميع الجهات في دبي أحدث التقنيات، ما انعكس على سرعة إنجاز جميع المعاملات عبر الهاتف المحمول والتطبيقات الذكية، في وقت محدود لا يتجاوز ثلاث أو أربع دقائق، وأثّر ذلك في تسريع إطلاق الأعمال الجديدة، وتحسين جودة الحياة والعمل في الإمارة، وجعلها تحظى بثقة الأجانب والمقيمين، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة.

صلاحية

طالب مستهلكون بضرورة اهتمام منافذ البيع والمولات بمراجعة تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية، وإزالتها من على أرفف العرض في حال انتهاء تاريخها، أو بيعها قبل اقتراب نهاية صلاحيتها بأسعار مخفضة، تجنباً لشرائها بالخطأ من دون الانتباه إلى تاريخ الصلاحية.