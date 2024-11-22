«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» يطلق مسابقة «ليتدبروا آياته»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، متمثلة في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، إطلاق مسابقة مبتكرة بعنوان «ليتدبروا آياته»، وتهدف المسابقة إلى جذب المسلمين الجدد إلى أجواء من التدبر والتأمل العميق في آيات القرآن الكريم، وتوفير فرصة لاختبار معرفتهم وتفاعلهم المباشر مع معاني الإسلام وتعاليمه، والتنافس خلالها عبر ثلاثة مستويات، تراعي مستوياتهم وأجناسهم المختلفة، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات الإلكترونية والشفهية.

وأكد مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، جاسم الخزرجي، أن المسابقة تعد خطوة رائدة لتمكين المسلمين الجدد من تأسيس علاقة قوية ومستدامة مع القرآن الكريم، ما يساعدهم على التأمل والتدبر في تعاليمه الغنية، وأشار إلى أن المشاركين يشعرون بأهمية دورهم في المجتمع الإسلامي بطريقة مبتكرة، تُشجع على التحفيز الذاتي، وتنمية الشعور بالمسؤولية الإيمانية.

يذكر أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تولي اهتماماً خاصاً بالمسلمين الجدد، عبر برامج ومبادرات تهدف إلى توفير بيئة ترحيبية وداعمة لهم، تساعدهم على بناء قاعدة معرفية قوية في العقيدة الإسلامية، وتدفعهم نحو فهم أعمق وأكثر تأثيراً للرسالة الإسلامية السامية، وتدعو من خلالها المسلمين الجدد إلى رحلة غنية بالتعلم والتأمل، ليكونوا جزءاً من مجتمع متماسك يحمل رسالة الإسلام بفخر.

• التنافس في المسابقة عبر 3 مستويات، بعد اجتياز الاختبارات الإلكترونية والشفهية.