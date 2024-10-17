1.5 مليون درهم من أحمد الزعابي دعماً لـ «وقف ساند»

قدّم مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، أحمد جمعة الزعابي، مساهمة مالية بقيمة 1.5 مليون درهم، لدعم مبادرة «وقف ساند»، التي أطلقتها مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بهدف جمع 30 مليون درهم لإنشاء مبنى وقفي مستدام، يُخصص ريعه لدعم الاحتياجات التموينية للأسر المستفيدة من منافع هيئة تنمية المجتمع.

وثمّن الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي محمد المطوع، هذه المساهمة، وسرعة الاستجابة لدعم المبادرة المجتمعية الإنسانية خلال الأيام الأولى لإطلاقها. وقال المطوع: إن المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه في الإمارات ينبض بالخير وقيم البذل والعطاء، لافتاً إلى أن الإسهامات الإنسانية من أصحاب الأيادي البيضاء تعبر عن لحمة المجتمع، وتكاتف أفراده مع مؤسساته في دعم المبادرات الخيرية، والمشاركة في تحقيق رفعة المجتمع وتقدمه، وترسيخ التكافل الاجتماعي.

وقال المطوع: إن مبادرة «وقف ساند» تمثّل فرصة إنسانية لدعم المبادرات المجتمعية التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة في ميادين العمل الإنساني والخيري، وتعزز دور الشراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال والأفراد القادرين على الإسهام في دعم المبادرات المجتمعية التي تحقق الاستقرار الأسري.

ودعا المطوع أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى الإسهام في المبادرة المجتمعية، والمشاركة في هذا السباق الإنساني النبيل، ومساندة الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، بمن في ذلك الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوو الدخل المحدود، وذلك من خلال التواصل المباشر مع «أوقاف دبي» أوعبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود».