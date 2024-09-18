«الهلال الأحمر» تنظّم مبادرة «حقيبة النجاح» لطلاب الأسر المتعففة والأيتام

نظّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمقرها في أبوظبي، أمس، مبادرة «حقيبة النجاح» لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب من الأسر المتعففة والأيتام، في إطار حملة دعم التعليم «بالعلم نمكن» التي أطلقتها الهيئة على مستوى الدولة قبل بدء العام الدراسي الجديد بمشاركة العشرات من موظفي «الهلال الأحمر» والمتطوعين من الهيئة، إلى جانب مساهمة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

واشتملت الحقائب على أنواع متنوعة من القرطاسية والمستلزمات الدراسية الأساسية، وسيتم توزيعها على الطلاب المستفيدين في المدارس.

وأوضح الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، راشد مبارك المنصوري، أن مبادرة «حقيبة النجاح» تعد من المشاريع الموسمية الأساسية التي تنفذها الهيئة لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات والأيتام، ما يعزز قدرتهم على استكمال مسيرتهم التعليمية.

وأضاف أن برنامج كفالة طلاب العلم يعكس اهتمام الهيئة بالإنسان، ويلبي احتياجاته الأساسية، بما في ذلك حقه في الحصول على تعليم نوعي يؤهله لدخول سوق العمل بمؤهلات أكاديمية عالية، مشيراً إلى أن التعليم هو المدخل الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن كفالة طلاب العلم تعد من البرامج المستمرة ضمن مبادرات الهيئة، التي تحظى بتجاوب كبير من المحسنين والخيرين، ما يعكس جهود الهيئة بالاستثمار في الإنسان، وتحقيق تطلعاته، وصون كرامته، عبر تأهيله لمستقبل أفضل له ولأسرته.

وقد أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أخيراً حملتها السنوية لدعم المسيرة التعليمية تحت شعار «بالعلم نمكن»، التي تستهدف توفير الدعم اللازم للطلاب من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم.

وتشمل الحملة سداد الرسوم الدراسية، وتوفير المستلزمات التعليمية والحقيبة المدرسية، إضافة إلى تقديم المعينات الأخرى، مثل الأجهزة اللوحية والتقنيات الحديثة.

ومنذ عام 2012، استفاد 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة من حملة دعم التعليم التي تنظمها الهيئة سنوياً لضمان مستقبل أفضل للطلاب وأسرهم.