«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق حملة «الأيتام والرعاية الصحية»

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن إطلاق حملتها الجديدة لعام 2024 تحت عنوان «الأيتام والرعاية الصحية»، بهدف كفالة 5000 يتيم إضافي، وتقديم الرعاية الصحية للأسر الفقيرة والأيتام وأمهاتهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة وريادتها في توفير حياة كريمة للأيتام.

وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد الخاجة: «إن رعاية الأيتام وصية من وصايا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ومسؤولية أخلاقية واجتماعية، ونهج سارت عليه هيئة الأعمال الخيرية العالمية حتى تجاوز عدد المكفولين لديها 62 ألف يتيم داخل دولة الإمارات وخارجها، كما أن قصص نجاح أيتام الهيئة ترجمت قيم الخير التي نسعى إليها بعد أن باتوا قدوة في العطاء ومحط فخر لمجتمعاتهم في مختلف مجالات الحياة». وأضاف: «قام وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية بزيارة مجموعة من الدول بهدف الوقوف على احتياجات الأيتام والمرضى في عدد من الدول العربية والإفريقية، كما أشرف على الحالات داخل الدولة، خصوصاً تلك التي تتمثل بأمراض ضمور العضلات الشوكي النادر ومرضى الفشل الكلوي، ومن هنا ندعو أصحاب الأيادي البيضاء على أرض الإمارات لدعم هذه الحملة». وتتضمن الحملة عشرات المشاريع الأخرى، أهمها: بناء وتأثيث المراكز الصحية في الدول الفقيرة، وتوفير المستلزمات الطبية كأجهزة الأكسجين وأجهزة غسيل الكلى، إلى جانب كفالة المرضى، وغيرها من المشاريع والمبادرات المهمة.

• الحملة تضمنت عشرات المشاريع أهمها بناء وتأثيث المراكز الصحية في الدول الفقيرة.