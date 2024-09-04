إطلاق منصة رقمية لإدارة الأوقاف في أبوظبي

تعتزم أوقاف أبوظبي إطلاق منصة رقمية شاملة لإدارة الأوقاف وتقديم الخدمات الوقفية، مع التركيز على تنظيم برامج تدريبية للشباب لتشجيعهم على المشاركة في إدارة الأوقاف، كما تعمل الهيئة على تعزيز الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة لدعم الابتكار في إدارة الأوقاف.

وسعياً منها لتعزيز الوعي بأهمية العمل الوقفي وحشد المشاركة المجتمعية في تنمية الأوقاف، أطلقت أوقاف أبوظبي قنواتها الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتمكين الجمهور من الاطلاع على أحدث المبادرات والإعلانات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالمؤسسة.

وتستهدف أوقاف أبوظبي ضمن مبادراتها أيضاً رقمنة السجلات الوقفية لتسهيل إدارة البيانات وتحسين كفاءة العمل، وتطوير الأوقاف لتعظيم عوائدها وتنويع مصادر الدخل.

وقال مدير عام أوقاف أبوظبي، فهد عبدالقادر القاسم: «منذ انطلاقتنا تحت الهوية الجديدة لأوقاف أبوظبي، ركزنا على تعزيز مشاركة المجتمع ككل في الأوقاف، وتحفيز أفراده على المشاركة في قضية نبيلة تعود بالنفع على المدى الطويل على شتى فئات المجتمع».

وتعمل أوقاف أبوظبي على تطوير برامج تهدف إلى دعم المستفيدين من الوقف عبر المنح الدراسية وخدمات الرعاية الصحية ومبادرات الرعاية الاجتماعية وغيرها.

كما أطلقت أوقاف أبوظبي ودائرة الصحة في أبوظبي أخيراً صندوقاً وقفياً للرعاية الصحية بقيمة مليار درهم على مدى خمس سنوات بغية تعزيز العمل الوقفي.