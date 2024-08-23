«دار البر» تنفق 19.8 مليون درهم لمشاريع بناء مساجد في 24 دولة

أعلنت جمعية دار البر عن 1050 مشروعاً جديداً لبناء مساجد في 24 دولة حول العالم، من حصاد دعم وتبرعات أهل الخير والإحسان في الدولة، بكلفة إجمالية بلغت 19 مليوناً و872 ألفاً و659 درهماً، مما جرى جمعه واستقطابه في الربع الثاني من العام الحالي (2024).

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، الدكتور محمد سهيل المهيري، أن الدول المستفيدة من مشاريع الجمعية لبناء المساجد تتوزع بين ثلاث قارات، هي إفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث سيتم تشييد المساجد الجديدة، خلال المرحلة القادمة، وفق برنامج زمني محدد ومتكامل، معرباً عن بالغ شكر الجمعية وتقديرها للمحسنين وأهل الخير، لتبرعاتهم ودعمهم السخي لتشييد «بيوت الله» في المناطق والدول المحتاجة، وشركائها من المساهمين في تنفيذ تلك المشاريع وخروجها إلى النور.

وأشار إلى أن عدد الهيئات والجهات، التي تتعامل معها الجمعية في الدول، التي تعمل في نطاقها وتنفذ فيها مشاريع تشييد المساجد، وصلت إلى 28 هيئة وشريكاً معتمداً.

دراسات ميدانية

وبيَّن المهيري أن الجمعية تنفذ، دورياً، دراسات ميدانية، بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، وصولاً إلى تحديد أكثر الدول والمناطق، التي تحتاج إلى بناء المساجد بصورة ملحة، وفي ضوء ذلك تعرض المشاريع على أهل الخير والعطاء، فيما تعد الجمعية تقارير دورية حول مشاريع بناء تلك المساجد، وترسل نسخة منها إلى المحسن المتبرع، صاحب المشروع، للاطلاع على مراحل تنفيذه وتفاصيله، بصورة تدريجية، مضيفاً بأن دار البر تحرص على تنفيذ مشاريع بناء المساجد بطريقة تجمع بين الكلفة المنخفضة والجودة العالية، والهدف من ذلك هو تشجيع المزيد من الأفراد والمؤسسات على الإسهام في بناء المساجد، ما يزيد من انتشارها في المناطق التي تحتاج إلى هذه المشاريع، لأهميتها فهي مكان للعبادة، ومركز اجتماعي، وتسهم في نشر العلم النافع، وتعزيز الروابط المجتمعية، إضافة إلى تحقيق الأجر والثواب.

عمارة المساجد

وأكد المهيري أن جمعية دار البر تولي «عمارة المساجد» ومشاريع رعايتها أقصى درجات الاهتمام والأولوية، منذ نشأتها قبل نحو 45 عاماً، وهو ما تواصل الحرص عليه والتمسك به وترجمته على أرض الواقع، امتثالاً لتعاليم الدين الحنيف، تحت مظلة سياسة الدولة ونهجها في العمل الخيري والإنساني، ووفق قيم دولة الإمارات، المبنية على التسامح والوسطية والاعتدال والتعاون الإنساني المشترك.