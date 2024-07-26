«الإمارات اليوم» تحصد جائزة درع التميز الذهبي من «المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية»            

حصدت صحيفة «الإمارات اليوم» التابعة لـ«دبي للإعلام» جائزة درع التميز الذهبي - فئة ممارسات المسؤولية الاجتماعية في مؤتمر المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2024 الذي أُقيم في دبي، أول من أمس، تم خلاله تسليط الضوء على ما تقدمه الصحيفة عبر «الخط الساخن» من مشروعات ومبادرات مجتمعية متميزة.

وتسلّم الجائزة رئيس شعبة «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» الزميل أحمد المزاحمي.

وقال رئيس مركز الأخبار والنشر في «دبي للإعلام»، سعود الدربي، إن حصول «الإمارات اليوم» عبر مبادرات «الخط الساخن» على درع التميز الذهبي - فئة ممارسات المسؤولية الاجتماعية في مؤتمر المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، يعتبر إنجازاً على الصعيد العربي، ويعكس رؤية «دبي للإعلام» وتفردها واستراتيجيتها، في إثراء المحتوى الإعلامي، التي نسعى من خلاله لأن نكون الأقرب إلى الجمهور دائماً.

وأضاف أن الحصول على هذه الجائزة على الصعيد العربي، يشير إلى حجم تأثير ما تقدمه «الإمارات اليوم» عبر «الخط الساخن» من مساعدات إنسانية ومبادرات مجتمعية أثرت في حياة آلاف من الأشخاص وأسرهم في المجتمع وأدخلت في نفوسهم الفرحة والسرور، عبر مبادرات الخير، التي تترجم سياسة القيادة الرشيدة في العمل الخيري الإنساني.

وقال الدربي إن «دبي للإعلام» تواصل استراتيجيتها في دعم المحتوى الذي يشكل إحدى ركائزها الرئيسة، وهذه الجوائز تُشكل خطوة لتحفيز الموظفين على مواصلة العمل بكل جد وتميّز وحصد المزيد من الجوائز، بما يعكس جوهر دبي وتطور مكانتها على الخريطة العالمية.