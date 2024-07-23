تعاون بين «دبي الإنسانية» و«الصحة العالمية» في الاستجابة للطوارئ

استقبلت «دبي الإنسانية» المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، وسلطت الزيارة لأكبر مركز إنساني في العالم الضوء على التعاون المستمر بين «دبي الإنسانية» ومنظمة الصحة العالمية في معالجة الطوارئ العالمية، خصوصاً الأزمات المستمرة لاسيما في غزة والسودان.

والتقت الدكتورة بلخي بفريق «دبي الإنسانية» وموظفي منظمة الصحة العالمية، معبرة عن تقديرها لجهودهم الدؤوبة في دعم مهمة منظمة الصحة العالمية لتقديم الخدمات الصحية الحرجة خلال الحالات الطارئة. وقامت بلخي بجولة في مرافق التخزين والمستودعات، حيث شهدت بنفسها الدعم والموارد التي تقدمها «دبي الإنسانية»، والتي تشكل عنصراً حاسماً في تسهيل الاستجابات السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية العاجلة.

وأشاد المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية»، جوسيبي سابا، بدعم منظمة الصحة العالمية في مهمة «دبي الإنسانية» بتقديم الخدمات الصحية خلال حالات الطوارئ وتوفير المساعدات والموارد بسرعة إلى المناطق التي تحتاج إليها بشدة.

وقالت الدكتورة بلخي: «إن شراكة منظمة الصحة العالمية مع (دبي الإنسانية) تجسد قوة العمل الجماعي في مواجهة الطوارئ الصحية الإقليمية والعالمية، وتقديم المساعدات في الوقت المناسب إلى من هم بحاجة إليها».

وسلطت الزيارة الضوء على الدور المحوري لمركز دبي في الاستجابات الطارئة الأخيرة، إذ يُذكر أن «دبي الإنسانية» سيّرت 17 شحنة جوية إلى غزة عبر العريش في مصر، ناقلة أكثر من 1400 طن من المساعدات من مخزون المنظمات الدولية الموجود في مستودعات «دبي الإنسانية». كما ركزت المناقشات خلال الزيارة على تعزيز التعاون المستقبلي، والاستفادة من أفضل الممارسات والابتكارات، وتعزيز التواصل، بهدف الارتقاء بالعمل الإنساني.