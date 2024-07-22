تعاون بين «أوقاف دبي» و«الموفق» لدعم مبادرة «درهم وقف»

وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر (أوقاف دبي)، مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات الموفق لإنجاز المعاملات الحكومية، يتم بمقتضاها التعاون في دعم مبادرة «درهم وقف» الخيرية التي أطلقتها المؤسسة، والإسهام في دعم المشاريع الوقفية في الإمارة.

وتنص المذكرة التي وقّعها الأمين العام للمؤسسة علي محمد المطوع، ومالك مجموعة شركات الموفق، محمد عادل أبوحجازي، على إسهام المجموعة في مبادرة «درهم وقف» باستقطاع درهم واحد من العائد لكل معاملة تقدمها شركاتها لصالح المبادرة الخيرية.

كما نصت المذكرة على دعم المجموعة للمبادرات والمشروعات الوقفية في الإمارة، من خلال إتاحة تبرع عملائها لمشاريع المؤسسة، عبر مسح رمز الاستجابة السريع (كيو آر كود) بمقار وأفرع شركات الموفق.

وبموجب مذكرة التفاهم ستتولى مجموعة الموفق عرض مقاطع فيديو في شاشات صالات شركاتها، لتعريف المتعاملين بالوقف وأهميته، وذلك لإحياء ثقافة الوقف وتعزيز مفهومه ودوره في تنمية المجتمع.

كما يتم بموجب المذكرة وضع حصالات تبرع في شركات الموفق لصالح المشاريع الوقفية في دبي لتشجيع المتعاملين على المشاركة في العمل الخيري ودعم الصدقات الجارية.

وقال علي المطوع: «تأتي المذكرة من منطلق حرص مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعوة القادرين على دعم المشاريع الوقفية، باعتبار الوقف أداة تنموية لتطوير المجتمع، ووسيلة فاعلة لتعزيز الاستجابة للحاجات المجتمعية المختلفة».

وأضاف: «تسهم مذكرة التفاهم مع مجموعة الموفق في دعم خطط المؤسسة الهادفة إلى تنمية الوقف من خلال منظور إسلامي واجتماعي معاصر، وتشجيع أهل الخير على التبرع للمبادرات والمصارف الوقفية، ومن بينها مبادرة (درهم وقف)».

من جانبه، قال مالك مجموعة الموفق محمد أبوحجازي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع «أوقاف دبي» يأتي ضمن أهداف المجموعة لدعم العمل الخيري في دبي، وتفعيل دورها الإنساني في المجتمع والإسهام في نشر ثقافة الوقف وتحفيز متعامليها على دعم المشروعات الوقفية والإسهام في تنميتها، بما يعود بالنفع على المجتمع.