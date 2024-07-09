تخصيص مليون درهم لتزويد 10 آلاف طفل بالأدوات المدرسية الأساسية

أعلنت مجموعة الدار العقارية (الدار) عن منح مبلغ بقيمة مليون درهم لتزويد 10 آلاف طفل من أبناء الأسر المتعففة في الدولة بالأدوات المدرسية اللازمة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، وذلك ضمن شراكة جديدة مع «دبي العطاء».

وتأتي الشراكة تماشياً مع التزام «الدار» بتحقيق قيمة مجتمعية ملموسة، من خلالها سيتم إطلاق دورة «العودة إلى المدرسة» ضمن مبادرة «التطوع في الإمارات» في أبوظبي للمرة الأولى هذا العام، وهي من أبرز مبادرات المشاركة المجتمعية لـ«دبي العطاء»، وجزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وبموجب هذا التعاون، سيتم تنظيم حملة تطوعية واسعة في 23 أغسطس المقبل لحشد جهود المتطوعين، بمن فيهم 100 موظف من «الدار»، لتجهيز وحزم الحقائب المدرسية، ليتم توزيعها على الطلاب من الأسر المتعففة في جميع أنحاء الدولة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار، فيصل فلكناز: «لكلّ طفل الحق في الحصول على التعليم السليم، إلى جانب التزوّد بالأدوات الضرورية لخوض رحلة النمو والتعلم، وباعتبارنا شركة تطوير عقاري تركز على بناء المجتمعات وخدمتها، وتمتلك وتدير محفظة من المدارس المحلية، فإننا نلتزم بالمساهمة في تذليل أي عقبات قد تعيق مسيرة التعليم، خصوصاً لدى الأطفال من الأسر المتعففة، ونفخر بدعم (دبي العطاء) في مبادرة (العودة إلى المدرسة) لعام 2024».

من جانبه، قال رئيس العمليات في «دبي العطاء»، عبدالله أحمد الشحي، إن توفير الأدوات المدرسية الأساسية للطلاب من أبناء الأسر المتعففة سيسهم في تعزيز تجربتهم التعليمية، كما سيخفف العبء المالي عن أسرهم.

وأضاف: «هنا يبرز الدور الفاعل للتلاحم المجتمعي والعمل التطوعي في دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية النبيلة، وضمان حصول كل طفل على التعليم السليم الذي يستحقه»، معرباً عن تقديره لـ«الدار» على دعمها السخيّ، والتزامها الثابت بخلق تأثير إيجابي في حياة الأطفال من خلال هذه المبادرة.