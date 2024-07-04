11.4 مليون درهم من «بيت الخير» للارتقاء بمعاش الأسر المتعففة

أعلنت «بيت الخير» أنها أنفقت منذ بداية العام 2023 وحتى منتصف العام الجاري 11 مليوناً و428 ألفاً و937 درهماً لدعم استقرار الأسر المواطنة الأقل دخلاً، ضمن أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المتعففة، ومواكبة الأجندة الوطنية للارتقاء بسعادة المستفيدين وتعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي.

وأكد مدير عام الجمعية عابدين طاهر العوضي، أن «بيت الخير» تضع الأسر المواطنة محدودة الدخل في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى اهتمام الجمعية بأسر الشباب الناشئة ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية، لتعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، بما يرفع مستوى السعادة في المجتمع.

وأوضح العوضي أن «بيت الخير» قدمت لهذه الأسر دعماً متنوعاً للسكن، تضمّن مساعدات استكمال البناء بقيمة 3.980.708 ملايين درهم، و3.617.392 ملايين درهم، لتوفير ما يلزم من أثاث للسكن، كما زوّدت بعض الأسر بالمستلزمات المنزلية الضرورية بقيمة 2.715.357 مليون درهم، وساعدت عدداً من الأسر على القيام بأعمال الصيانة لترميم منازلها بقيمة 834.675 ألف درهم، بالإضافة إلى تسديد متطلبات الصرف الصحي لعدد من الأسر بقيمة 280.805 ألف درهم.

ونوّه العوضي إلى سعي «بيت الخير» المستمر للارتقاء بمعاش الأسر من خلال برنامج «حافز» الذي يضم مشروع «دعم السكن» ومشروع «المستلزمات المنزلية الأساسية» لاستكمال نواقص بيوت الأسر المستهدفة كالأثاث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى مشروع «صيانة منزل محتاج»، وذلك بعد دراسة طلبات المساعدة التي تستقبلها الجمعية عبر موقعها الإلكتروني من خلال لجنة مختصة تتكون من باحثات على دراية باحتياجات الأسر المواطنة وأسر الشباب، متوجهاً بالشكر والعرفان لكل من ساهم في دعم هذه المشاريع من المحسنين والداعمين.