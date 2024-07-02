«دبي الإنسانية» و«نقودي» توحدان جهودهما بأنظمة دفع أكثر ذكاء

أعلنت «دبي الإنسانية»، أمس، عن تعاونها الاستراتيجي مع «نقودي» الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف إحداث نقلة نوعية في حلول الدفع في الأوساط الإنسانية، ما يمثل تحولاً كبيراً نحو معاملات رقمية أكثر كفاءة وأماناً ومرونة.

وعبر دمج حلول الدفع المبتكرة التي توفرها «نقودي»، تعمل دبي الإنسانية على تسهيل إنجاز المعاملات المالية الرقمية بشكل أسرع وأسهل وأكثر أماناً للمنظمات الإنسانية الدولية التي تستضيفها، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الشاملة للمانحين والمستفيدين.

وقال المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية، جوسيبي سابا: «إننا في دبي الإنسانية ملتزمون بترك أثر إيجابي في الإنسانية، وذلك من خلال تمكين المجتمع الإنساني العالمي عبر الابتكار والتعاون والتواصل. وتمثل شراكتنا مع «نقودي» قفزة كبيرة إلى الأمام في هذه الجهود التي من شأنها ليس فقط تحسين كفاءة معاملاتنا، وإنما أيضاً تعزيز قدرتنا على مواصلة دعم المجتمعات في جميع أنحاء العالم».

من جانبه، أعرب المدير العام لشركة «نقودي»، زاهي الكلّاب، عن فخره بهذا التعاون بين «نقودي» و«دبي الإنسانية»، بهدف إحداث ثورة نوعية في حلول الدفع، بما يسهم بشكل فاعل في دعم المجتمع وتسهيل مسار تطوره.