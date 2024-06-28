حملة لتعزيز الوقاية من أمراض العيون

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة في إدارة الرعاية الصحية الأولية، تنفيذها حملة للكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين لمرضى السكري، بالتعاون مع شركة «آي كير»، وذلك من خلال الكشف عن 1000 مريض في كل من إمارة أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سعياً لتحسين صحة المجتمع، ورفع مستوى وعيه، والوقاية من الأمراض، والارتقاء بجودة حياة مرضى السكري، وتوفير أفضل رعاية صحية لهم.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي والوقاية من أمراض العيون، وتوفير أفضل رعاية صحية لمرضى السكري، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الفحص المبكر في عيادات الأمراض غير السارية، حيث تعتمد الحملة على آليات رقمية، يتم من خلالها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لالتقاط صور لشبكية العين وتحليلها، ما يتيح الكشف عن علامات وأعراض أمراض الشبكية، بما في ذلك اعتلال شبكية العين السكري والتنكّس البقعي المرتبط بالعمر والجلوكوما، وتشخيصها بدقة عالية في مراحلها المبكرة، بما يضمن الحد من تأثير هذه المضاعفات، وتأتي هذه الحملة التزاماً من المؤسسة بتقديم خدمات صحية استباقية وعلاجية متكاملة، تُلبي احتياجات مختلف أفراد المجتمع باستخدام أحدث التقنيات الصحية والعلاجية المتقدمة.

وأكدت مديرة مشروع الأمراض غير السارية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة سجود الشريف، الحرص المتنامي للكشف المبكر والاستباقي عن الأمراض، لاسيما تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة التي تهدد بفقدان البصر، مثل اعتلال الشبكية السكري، مشيرة إلى أن المبادرة تستند إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية في الدولة.