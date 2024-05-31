«بيت الخير» أفضل مؤسسة خيرية أهلية

أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي نتائج الدورة الـ21 عن الأعوام 2021-2023، حيث فازت جمعية بيت الخير بالجائزة عن فئة المؤسسات الأهلية كأفضل جهة أهلية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الجائزة تعد الأولى من نوعها، التي تدعم العمل التطوعي في دولة الإمارات، وتعتمد أرقى معايير التحكيم، وتشمل جوانب العمل التطوعي المؤسسي والجماعي والفردي والحكومي والأهلي.

شملت الجائزة في دورتها الحالية 11 فئة تطوعية، فازت بها 45 جهة وفرداً من بين 257 مشاركة.

ومثّل راعي الحفل في تسليم الجوائز وتكريم الفائزين، الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية الاجتماعية في حكومة الشارقة، فيما تسلم الجائزة منه عن جمعية بيت الخير، مساعد المدير العام، محمد علي بورحيمة.

واستحقت الجمعية الفوز بجائزة الشارقة للعمل التطوعي كأفضل جهة أهلية، بعد أن استوفت متطلبات الفوز كافة، وحققت أفضل معايير التميز والريادة، من خلال قيادتها الناجحة وإدارتها الحكيمة، التي أرست نظاماً مؤسسياً محكماً وقادراً على بناء الكوادر الخيرية المبدعة، ونتيجة للاستراتيجية التي تنتهجها لتقديم أفضل الخدمات الخيرية، والأثر الاجتماعي الإيجابي، الذي تجلى في تحسين حياة الأسر المواطنة الأقل دخلاً، وإسعاد الحالات الضعيفة والمعسرة في المجتمع، ولحرصها على تحقيق الاستدامة من خلال الحلول الخيرية الذكية والمبتكرة، وفي مقدمتها تنمية الأوقاف، وتنويع الموارد الخيرية، وإنجاز التحول الرقمي، واعتماد الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.