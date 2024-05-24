تخريج 21 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم للالتحاق بسوق العمل

احتفلت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع «الخوارزمي لخدمات التدريب»، بتخريج 21 طالباً وطالبة من مختلف فئات أصحاب الهمم، ضمن مبادرة لتدريب وتأهيل شباب منطقة الظفرة خريجي الثانوية العامة، لإلحاقهم بسوق العمل، من خلال برنامج تدريبي مناسب لاحتياجاتهم، تم تصميمه خصيصاً لهم وتبنّته المؤسسة، بالتنسيق مع «الخوارزمي».

ويشمل البرنامج مهارات العمل الأساسية اللازمة التي تمكّنهم من الاستعداد الوظيفي، مثل مهارات استخدام الحاسب الآلي والطباعة، ومهارات السكرتارية العامة، والمهارات الأساسية في التواصل وخدمة العملاء، وإدارة الوقت. وقال الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان: «إن نجاح برنامج الأعمال المكتبية التدريبي لأصحاب الهمم، يعكس قوة وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة»، مشيراً إلى أنه «من خلال التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة، يمكننا إطلاق الطاقات الكامنة لدى أبناء وبنات وطننا الغالي من مختلف الفئات، لاسيما أصحاب الهمم وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم في حياة أفضل وأكثر ازدهاراً».

وأضاف أن «الاهتمام بدعم أصحاب الهمم يمثّل جزءاً أساسياً من التزامنا الجماعي ببناء مجتمع أكثر شمولاً، وممكّناً للجميع».

وأكد أن مؤسسة زايد العليا ستعمل على توفير فرص وظيفية مناسبة للخريجين، من خلال العلاقات الاستراتيجية مع كل القطاعات الحكومية والخاصة في أبوظبي، لدعم ملف تمكين أصحاب الهمم.