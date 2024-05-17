منح «علامة دبي للوقف» لـ «خبزة»

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، متمثلة في إدارة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة (علامة دبي للوقف)، لمخبز «خبزة» تقديراً لدوره في تخصيص وقف مبتكر يدعم الأسر المتعففة والأيدي العاملة.

وتقوم مبادرة «خبزة» على تخصيص نسبة من المبيعات لتوفير الخبز الطازج والمجاني للمحتاجين والعمال، كما توفر المبادرة إمكانية مشاركة الراغبين من زبائن المخبز في دعم المبادرة، من خلال الإسهام في شراء الخبز وتوزيعه مجاناً في كل فروع المخبز.

ويتم توزيع الخبز على المحتاجين بأنواعه المختلفة حسب الطلب، وتأتي مبادرة المخبز تحت عنوان «من لم يستطع دفع ثمن الخبز فليأخذه مجاناً»، بهدف الإسهام الإنساني والمجتمعي في دعم الأسر المتعففة والأيدي العاملة. وأشاد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي محمد المطوّع، بمبادرة مخبز «خبزة» الإنسانية على إسهاماتها في دعم الفئات المجتمعية غير القادرة، بما يعكس القيم الإنسانية النبيلة المتأصلة في نفوس مجتمع الإمارات، وتعزيز مفهوم العطاء والبذل كثقافة وأسلوب حياة للأفراد.

وأضاف المطوّع: «نسعى من خلال دعم وتشجيع هذه المبادرات إلى تعزيز الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع ومؤسساته، إلى جانب تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في العطاء والعمل الإنساني، وتفعيل دورهم الفاعل في المسؤولية المجتمعية»، وذكر المطوّع أن «هذه المبادرات المجتمعية النابعة من أفراد المجتمع تشكل مصدراً لروّاد الأعمال وأصحاب المشروعات والشركات، للإسهام في دعم تلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية».

من جانبها، أثنت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، على مبادرة مخبز «خبزة» المجتمعية، ودورها الإنساني في دعم الأسر المتعففة والأيدي العاملة، وإتاحة فرصة المشاركة في المبادرة للراغبين، لافتة إلى أن هذا النوع المبادرات المبتكرة يسهم في توطيد أواصر التعاون والتكافل الإنساني بين مختلف فئات المجتمع. بدورها، أعربت الرئيسة التنفيذية لمجموعة «إلهام للاستثمار»، وشركة «مخبز خبزة»، التابعة للمجموعة، حنان فيصل، عن فخرها بحصولها على «علامة دبي للوقف»، مشيرة إلى أن المخبز أطلق منذ اليوم الأول من افتتاحه قبل نحو عام، مبادرة «من لم يستطع دفع ثمن الخبز فليأخذه مجاناً»، والتي لاتزال مستمرة إلى اليوم، حيث تم توزيع ما يزيد على 50 ألف خبزة على الفئات المحتاجة.