هيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي تبحثان طرح مشروعات مشتركة

استقبلت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، في مركز البرشاء المجتمعي، وفداً من محاكم دبي برئاسة مدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، وذلك بهدف بحث الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير الخدمات، وطرح برامج ومشروعات مشتركة، وتحقيق الاستفادة القصوى من القوانين والتشريعات الناظمة للعمل المجتمعي والممكنة لفئات المجتمع الأكثر عرضة للضرر.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن الوفد اطلع على البرامج والخدمات المفعلة لدى الهيئة، وآليات التوعية المجتمعية بموادها وبنودها التي تهدف إلى تمكين المعنيين من فئات المجتمع للإسهام في ضمان حقوق الفئات المستهدفة، وتعزيز الوعي القانوني لديهم.

وأكدت بوحميد أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بتوفير الخدمات للفئات المجتمعية المختلفة، ومراجعة المنجزات التي تم تحقيقها تحت مظلة القوانين والتشريعات الممكنة للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وفرص تطوير خدمات وحلول جديدة، لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات.

من جهته، قال السويدي: إن الاجتماع الذي عقد مع هيئة تنمية المجتمع يمثّل خطوة مهمة في إطار الجهود المشتركة، لتعزيز التعاون القضائي والاستراتيجي مع المؤسسات الحكومية.