«دبي الخيرية» تكرّم المشاركين في مبادرتها «معرض الاتحاد - لدعم التعليم»

كرّمت جمعية دبي الخيرية، المشاركين في مبادرتها المجتمعية «معرض الاتحاد - لدعم التعليم»، التي أُقيمت بالتزامن مع عيد الاتحاد، بدعم من الشركاء الرئيسين، دائرة جمارك دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي.

وقال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، في كلمة خلال حفل التكريم، إن «النجاح الذي أحرزه المعرض يجسّد أهمية توحيد الجهود على مستوى القطاعين العام والخاص، والقطاع الخيري، لدعم وتمكين أفراد المجتمع، وذلك من خلال دعم الطلاب، وتعزيز فرصهم التعليمية».

وأضاف أن «المعرض جسّد أهمية التعاون من أجل تشجيع الأسر الإماراتية المنتجة، ودعمها لتطوير إنتاجها المنزلي وتوسيع حجمه، حيث تُعدُّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أهم روافد الاقتصاد المحلي في أكثر اقتصادات العالم استقراراً، وعاملاً مهماً لتعزيز الاستقلالية المالية للأفراد والأسر».

وأكد السويدي اهتمام الجمعية الدائم بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات وأفراد المجتمع، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية، مشيداً بالشراكة التي أسهمت بنجاح المعرض.