«تنمية المجتمع» في دبي تنظم ملتقى «الأسرة في عالم متغيّر»

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، ملتقى «الأسرة في عالم متغيّر»، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال التربوي والأسري، وعدد من الاختصاصين العاملين في مجال الدعم والتنمية الأسرية، فضلاً عن أولياء الأمور وموظفي الجهات الحكومية.

وأفادت الهيئة في بيان، بأن الملتقى، الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، وحضرته مدير عام الهيئة، حصة بنت عيسى بوحميد، يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التربوية الناشئة على مستوى الأسرة والمجتمع، وبحث ومناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والحضارية المتغيّرة التي تنعكس على سلوك الأبناء وتتطلب نمطاً ملائماً من التوجيه والتدخل.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، حريز المر بن حريز، إن «الملتقى جاء بهدف التأكيد على حقوق الأسرة وواجباتها لتعزيز مكانتها في مجتمع دولة الإمارات كمؤسسة اجتماعية مصغرة ولبنة أولى في النسيج المجتمعي».