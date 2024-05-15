14.9 مليون مستفيد من مشروعات «سقيا الإمارات» حول العالم

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» اجتماعه الأول للعام الجاري، برئاسة رئيس مجلس الأمناء، سعيد محمد الطاير، وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش أعضاء المجلس التقرير السنوي لأعمال المؤسسة خلال العام الماضي، وأبرز المشروعات التنموية التي نفذتها المؤسسة حول العالم، لتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحرومة، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشروعات «سقيا الإمارات» حول العالم 14.9 مليون مستفيد منذ تأسيسها في عام 2015 وحتى الآن.

وقال رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «سقيا الإمارات» سعيد محمد الطاير: «تحت مظلة مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، تعمل (سقيا الإمارات) على توفير المياه الآمنة والنظيفة للمجتمعات التي تعاني ندرة وتلوث المياه، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً، انسجاماً مع المبادئ السامية للدين الإسلامي الحنيف القائمة على الإخاء والتعاضد، والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي النبيل، الداعية إلى مد يد العون للمحتاجين في كل مكان، والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، الذي ينص على (ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع)».

وسلّط أعضاء المجلس الضوء أيضاً على أحدث مستجدات الدورة الرابعة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، على إيجاد تقنيات جديدة ومبتكرة لإنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

إلى ذلك، تحدث أعضاء المجلس عن نتائج حملة المؤسسة الرمضانية السنوية 2024 للعام الـ10 على التوالي لتوزيع عبوات المياه ضمن وجبات الإفطار والطرود الغذائية للأسر المتعففة في مختلف أنحاء دولة الإمارات والتي أنجزتها المؤسسة خلال شهر رمضان الماضي، بالتعاون مع شركة «ماي دبي» و16 مؤسسة خيرية محلية.