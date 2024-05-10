«زايد العليا» تستعرض خدمات الرعاية الصحية لأصحاب الهمم

نظّمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أمس، يوماً مفتوحاً بمقرها في أبوظبي لأولياء الأمور وأسر أصحاب الهمم بمناسبة يوم الإمارات الطبي، تحت شعار «بناء مجتمع شامل ومتكافئ».

وتم خلال الحدث عرض المبادرات البحثية والخدمات المقدمة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة لأصحاب الهمم، وبرامج عمل دعم الأسرة وجودة الحياة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع عدد من شركائها الاستراتيجيين، وهم: كلية الطب بجامعة الإمارات، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز فقيه الطبي، والمستشفى التشيكي لإعادة التأهيل، ومركز ريادة، ومركز برلين الطبي، ومركز ميديكلينك.

وأكد الأمين العام للمؤسسة، عبدالله الحميدان، أن هذا الحدث يوفر فرصة لأولياء أمور أصحاب الهمم من منتسبي المؤسسة وغيرهم، للتواصل المباشر مع الأخصائيين والأطباء في مجال الرعاية الصحية، وطرح الأسئلة وتبادل الأفكار معهم في مجال الرعاية الصحية لذويهم. وقال إن المؤسسة تسعى لتعزيز الوعي الصحي، وتوفير الدعم المناسب لصحة ورفاهية الأبناء، وتسليط الضوء على بيئة رعاية صحية مصممة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم وعائلاتهم، وفي الوقت نفسه تعمل لدفع التقدم في المعرفة والمنهجيات من خلال جهود البحث والتأييد.

وأشاد الحميدان باستجابة شركاء المؤسسة من مقدمي الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتخصصة بالمشاركة في هذا اليوم بغرض تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لأصحاب الهمم.