«دبي الخيرية» تدرّب موظفيها على «بروتوكول المناسبات الرسمية»

نظمت جمعية دبي الخيرية برنامجاً تدريبياً للعديد من كوادرها الوظيفية، حول «بروتوكول المناسبات الرسمية وفنون الإلقاء والحديث».

وذكرت الجمعية، في بيان أمس، أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة إدارة الموارد البشرية فيها لتطوير وتنمية مهارات موظفيها، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات ومواضيع متعددة تخدم الأهداف المرجوة، لتحسين أداء الكوادر البشرية، بما ينعكس على نوعية الخدمات التي تقدمها الجمعية.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي حاضر فيه المدرب والإعلامي، أحمد شبيب، من مركز «إتش دي تي سي للتدريب»، التعريف بمجموعة من القواعد والتقاليد التي يجب اتباعها في الأحداث والمناسبات الرسمية، مثل الاحتفالات الحكومية والدبلوماسية، إضافة إلى فنون الإلقاء والحديث التي تتعلق بكيفية التواصل الفعّال والإلقاء المؤثر في المناسبات العامة والخاصة، بما يتناسب مع الجمهور المستهدف والغرض من الحديث.

وقال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي: إن توفير التدريب والتأهيل للعاملين بالجمعية، يمثّل أولوية قصوى لدى الإدارة، حيث يسهم التدريب في تعزيز الكفاءة والفاعلية، وذلك عبر توجيه الموظفين نحو أفضل الممارسات العالمية، ما يؤدي إلى تحسين مهاراتهم الشخصية والاحترافية، وتطوير أدائهم الفردي والجماعي من أجل الوصول إلى أفضل خدمة للعملاء والمستفيدين.

وأضاف: «البرنامج التدريبي الجديد أعدته إدارة الموارد البشرية لتلبية الاحتياجات التدريبية للموظفين، لنشر ثقافة (البروتوكول) والـ(إتيكيت)، وتعزيز مهاراتهم التي تتضمن الجوانب المهنية التي تتعلق بواجبات المناسبات الرسمية، إلى جانب تحسين مهارات التحدث والإلقاء لدى المشاركين».