«إسلامية دبي» تدعم «تضامن» بمليوني درهم

تكفلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بسداد مليوني درهم لمبادرة «تضامن» الهادفة إلى دعم الأسر المتعففة في إمارة دبي، والتي تتبنّاها هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع «الإمارات اليوم».

وكانت «الإمارات اليوم»، أعلنت الأسبوع الماضي، دعمها لمبادرة «تضامن» التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، أخيراً، ودعت الصحيفة الراغبين من المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأفراد المجتمع كافة، إلى المشاركة في المبادرة عبر منصة «جود» للإسهامات المجتمعية، أو عن طريق التواصل مع «الخط الساخن» في الصحيفة، لتقديم إسهاماتهم لمساعدة الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود.

ويتيح إدراج مبادرة «تضامن» على منصة «جود» للإسهامات المجتمعية، سهولة المشاركة ومتابعة منجزاتها، حيث سيتم تحديث طلبات المساعدات على مدار الساعة، ما يضمن تحقيق أكبر فائدة للمستفيدين.

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أحمد درويش المهيري، أن الدائرة أسهمت بمليوني درهم لصالح مبادرة «تضامن»، مضيفاً أن المشاركة في المبادرة تأتي حرصاً على مد يد العون للأسر المتعففة. وأشار إلى أنه من أهم سمات المجتمع الإماراتي التعاضد والتكافل في مختلف المحافل، وأن التعاون بين أفراد المجتمع قيمة راسخة، وأن عمل الخير سر من أسرار سعادة المجتمعات، لافتاً إلى أن هذا التبرع يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الدولة في أن عمل الخير جزء أصيل من عاداتنا وتقاليدنا، بل هو موروث شعبي، داعياً أصحاب الخير من رجال الأعمال وأفراد المجتمع والمؤسسات إلى الإسهام وتقديم ما بوسعهم في هذا المجال.

وتسعى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إلى تأكيد دورها المجتمعي والمسؤولية المنوطة بها، لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

من جهته، قال رئيس مركز الأخبار والنشر في «دبي للإعلام»، سعود الدربي، إن «إسهام الدائرة في هذه المبادرة ليس غريباً عليها، فهي تدعم بشكل دائم المبادرات المجتمعية التي تصب في الصالح العام، وتترجم سياسة القيادة الرشيدة في العمل الخيري الإنساني، كما أن الدائرة تعد الشريك الاستراتيجي لـ(الإمارات اليوم)، خصوصاً في إدارة التبرعات لـ(الخط الساخن) والمبادرات المجتمعية التي تتبنّاها الصحيفة».

ودعا الدربي الراغبين من رجال الأعمال وأفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة كافة، إلى المشاركة في المبادرة عبر منصة «جود» للإسهامات المجتمعية، أو عن طريق التواصل مع الصحيفة عبر «الخط الساخن».

وسيتم تخصيص مبالغ الإسهامات المالية لدعم الأسر المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع، والمسجلين لدى الجمعيات الخيرية والمؤسسات والجهات المشاركة في منصة «جود» التي يمكن الوصول إليها عبر الرابط (https://Jood.ae).

«جود»

تعد «جود»، المنصة الأولى من نوعها للإسهامات المجتمعية، لاستقطاب الشركات ورجال الأعمال والمؤسسات والأفراد من مختلف الجنسيات، سعياً إلى دعم توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الرعاية والتمكين، عبر توفير قناة مضمونة وموثوق بها ومعتمدة، لإسهامات المسؤولية المجتمعية في مشروعات مستدامة، لتمكين المجتمع في قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.