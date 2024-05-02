«خيرية الشارقة» تساعد 2077 متعسراً مالياً العام الماضي

أفادت جمعية الشارقة الخيرية بأن مشروع تفريج الكربة الذي تنفذه بدعم من متبرعيها، أسهم في مساعدة 2077 حالة خلال العام الماضي، جميعهم من المتعسرين في سداد ديون متراكمة، وصدرت بحقهم أحكام تنفيذية.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، إن «الجمعية تنفذ برامج تفريج الكربة التي تحظى بدعم كبير من المتبرعين، لما لهذا المشروع من أهداف جليلة، منها الإسهام في استقرار الأسرة، وجمع شملها بمعيلها من خلال التكفل بسداد المتأخرات من الديون التي تسببت في بقائه خلف القضبان لتعثره في سدادها».

وأكد بن خادم أن الجمعية، ممثلة في لجنة المساعدات، وافقت على مساعدة 2077 حالة، والتكفل بديونها المتعلقة بمتأخرات سكنية وغيرها مما يتعلق بالوضع المعيشي للأسرة، وذلك بقيمة بلغت 9.1 ملايين درهم، موضحاً أن جميعها عن حالات مستحقة، صدرت بحقها أحكام قضائية، منها من يخضع لتنفيذ محكوميته.

وأضاف أن الجمعية تقدم الدعم المناسب لأسر الحالات التي تقضي محكومية، مثل صرف المتطلبات الأساسية التي تحتاج إليها كل الأسر في معيشتها.

وتابع بن خادم: «نعمل على مدار العام في مشروع تفريج كربة لمساعدة الحالات المستحقة في فتح نافذة أمل جديدة لهم، حيث نسعى إلى تحقيق تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي، وتقليل الفجوة بين أفراد المجتمع، وذلك في ما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق العيش الكريم لكل أفراد المجتمع».