«خيرية سعود بن راشد المعلا» توفر سيارات إسعاف «آمر»

تواصل مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في أم القيوين، تقديم خدماتها المميزة، لمساعدة فئات المجتمع كافة، من خلال إضافة عدد من سيارات إسعاف «آمر»، المخصصة لتوصيل المرضى من كبار السن وطريحي الفراش، إلى المستشفيات والعيادات الخارجية، التي يتلقون العلاج فيها.

وقال مدير عام المؤسسة، راشد حمد الحمر، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الخدمة تأتي ضمن الجهود والخدمات التي تسعى المؤسسة إلى تطويرها، لمساعدة جميع فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الخدمة متوافرة فقط لسكان أم القيوين من المواطنين والمقيمين، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأضاف أن سيارات الإسعاف مجهزة بأنظمة السلامة كافة، وفي حالة نقل المريض يشترط وجود ممرض أو ممرضة أو مرافق من أهل المريض معه، بهدف الحفاظ على سلامته، وتسهيل تقديم الخدمة والنقل، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى حرص المؤسسة على الارتقاء بجميع الخدمات، التي تقدمها بما يخدم المصلحة العامة، ومواكبة المستجدات، بما له من انعكاسات إيجابية على الصعيدين الإنساني والاجتماعي، وتسخير كل الإمكانات للإسهام في التخفيف عن المرضى من كبار السن، وطريحي الفراش، وتحقيق السعادة لأفراد المجتمع، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأوضح أن سيارات «آمر» وسيارات إسعاف المؤسسة وُجِدت لتمكين المرضى طريحي الفراش الذين لا يملكون وسيلة مواصلات للحضور لمواعيدهم، وإكمال مراحل العلاج بالشكل المطلوب والتي قد تتطلب الحضور بشكل مستمر للمستشفى أو العيادة.

وقال الحمر، إن مركبة «آمر» مزودة بجهازين لمساعدة كبار السن وأصحاب الهمم، على الصعود لداخلها بسهولة دون الحاجة لمساعدة الآخرين، ويتوافر فيها نظام الهيدروليك لإنزال وتحميل الكراسي المتحركة، مؤكداً أن الخدمة متوفرة من خلال التواصل مع المؤسسة وتحديد موعد مراجعة المريض للمستشفى.