«سكوترات»

قال مرتادون لمنطقة «كايت بيتش» في جميرا بدبي، إن هناك فئة من الشباب تستخدم الدرّاجات الكهربائية (سكوترات) بطريقة خاطئة، حيث يسيرون على شوارع فرعية ورئيسة بأعداد كبيرة ويتسابقون في ما بينهم، ما يسبب إرباكاً لدى الآخرين من مستخدمي هذه الشوارع.

عروض

شكا متعاملون مع بنوك محلية بشأن الاتصالات المتكررة من موظفي بعض البنوك في أوقات مختلفة، عارضين عليهم قروضاً وتسهيلات مالية وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيرين إلى أن هذه الاتصالات تسبب لهم إزعاجاً، على الرغم من أنهم يطلبون من الموظفين عدم معاودة الاتصال ورفضهم للعروض التي تقدمها بنوكهم، مطالبين الجهات المعنية بوضع ضوابط لتقديم العروض.

سيارات

يعاني سكان في مناطق عدة بالدولة وجود كثير من السيارات المتروكة والمهملة لفترات طويلة، ما يشوّه المظهر الجمالي للمكان، مشيرين إلى أن العدد الكبير من السيارات المهملة يصعب على القاطنين الحصول على أماكن لركن مركباتهم التي يستخدمونها، فضلاً عن صف هذه المركبات في مواقف عامة بالقرب من المحال التجارية، الأمر الذي يسبب إزعاجاً للسائقين الآخرين، مناشدين بضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة.

تهوّر

أفاد مستخدمو الطريق الممتد من منطقة المدام باتجاه مدينة الشارقة، وتحديداً الطريق الجديد الذي يبدأ من الدوار القريب من بلدية المدام، بأن هناك بعض السائقين الشباب يقودون مركباتهم بسرعات عالية وبشكل متهور، لافتين إلى أن هذا الأمر يزداد في أيام نهاية الأسبوع، مطالبين بالنظر في هذا الأمر.

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