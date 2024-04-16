فاعل خير يخصص 8 ملايين درهم وقفاً لعموم الخير

سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، مساهمة وقفية جديدة لفاعل خير أوقف 11 مليوناً و400 ألف سهم في حساب وقف الأسهم الموحّد لدى المؤسسة ليصرف ريعها على «عموم الخير»، وتعود الأسهم لشركات مساهمة عدة وتبلغ قيمتها الإجمالية ثمانية ملايين درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ورحّبت المؤسسة بالواقف الجديد، وأكدت أن كل الأصول الوقفية التي تم تسجيلها لدى المؤسسة يتم دراستها بدقة وتحديد الطرق المثلى لاستثمارها وإدارتها، لتحقيق العائد الأكبر منها وصرف ريعها على الجهات التي يحددها الواقف من ضمن المصارف الوقفية للمؤسسة كالتعليم والصحة والأيتام والأرامل وأصحاب الهمم والمساجد وغيرها.

وأثنى الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، على مساهمة فاعل الخير، وشكر اختياره وثقته بـ«أوقاف دبي» لتسجيل وإدارة أصوله الوقفية، مؤكداً حرص المؤسسة على تنمية الأصول والاستثمارات الخيرية لفاعلي الخير ضمن منظومة متكاملة وذكية من العمل المؤسسي هدفها تنمية أصول الواقفين وتعظيم عوائدها لتحقيق العائد الأمثل منها. وأضاف المطوع أن المؤسسة تتعاون مع الشركاء في سوقي دبي المالي وأبوظبي المالي لإدارة واستثمار حساب وقف الأسهم الموحّد، وفق أعلى المعايير القياسية، مع الحرص على تبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية لخدمة أهداف المؤسسة في تنمية الوقف، بما يسهم في الحفاظ على أموال الواقفين وتوسيع نطاق الشرائح المستفيدة منها في المجتمع.

من جانبه، قال فاعل الخير السعودي إن صناعة الخير تعود على صاحبها بالسعادة والطمأنينة، والخير منفعة متبادلة تدعم المحتاجين وتخفف عنهم أعباء الحياة وفي المقابل تشعر فاعلها بالرضا بعد دعمه وإحساسه بالآخرين وإسهامه في ترسيخ سبل التكافل الاجتماعي بين الأفراد، مضيفاً أن «أوقاف دبي» أتاحت له تسجيل أسهم وقفية بكل سهولة ويسر ليصرف ريعها على مختلف أوجه الخير في المجتمع.

يُذكر أن قيمة أصول وقف الأسهم في «أوقاف دبي» بلغت 8.694 ملايين درهم، فيما بلغ عدد الأسهم 11.615 مليون سهم أوقفها 26 فاعل خير من داخل الدولة وخارجها.