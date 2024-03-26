«العفاسي» إماماً للتراويح الليلة بمشاركة «مؤذن الفريج»

تستضيف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الشيخ مشاري راشد العفاسي في فعالية «قرّاء دبي»، ليؤدي صلاتي العشاء والتراويح اليوم وغداً في جامع سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، بمشاركة مؤذن الفريج، وذلك ضمن حملة «رمضان في دبي» 1445هـ.

وقال رئيس فريق قرّاء دبي، جاسم الخزرجي: إن «الدائرة دأبت على استضافة الشيخ مشاري راشد العفاسي في فعالية (قرّاء دبي)، كل عام ضمن كوكبة من مشاهير قرّاء العالم الإسلامي، لإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها في العالم العربي والإسلامي في مساجد إمارة دبي»، لافتاً إلى أن جديد هذا العام «سيؤدي الشيخ مشاري راشد العفاسي صلاتي العشاء والتراويح اليوم بمشاركة (مؤذن الفريج) محمد يوسف محمد عباس، وغداً بمشاركة (مؤذن الفريج) عبدالله عارف البدواوي»، ونوه بأنه تم اختيار «مؤذن الفريج» ليضفي على قرّاء دبي جمالية الصوت في أجواء رمضانية وإيمانية تكسوها الرحمة والمغفرة، احتفالاً بمقدم الشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وتحت مظلة واحدة.

وتابع أن مبادرة «مؤذن الفريج» التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في نسختها الأولى هذا العام، لاقت ترحيباً كبيراً من جمهور المصلين.