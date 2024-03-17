متبرع و«الوليد للعقارات» يدعمان «ياك العون 5» بـ 2.4 مليون درهم

تكفل متبرع وشركة الوليد للعقارات بسداد 2.4 مليون درهم لمصلحة مبادرة «ياك العون 5»، ويكفي هذا التبرع للإفراج عن 18 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً من المستهدفين بالمبادرة.

وتستهدف المبادرة التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الإفراج عن 197 مواطناً في دبي من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، ومترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 20 مليون درهم، من أجل جمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وكانت مؤسسة تراحم الخيرية تبرّعت بمليوني درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بمليون درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ 400 ألف درهم، ومتبرع بمبلغ مليوني درهم، ليصل إجمالي التبرّعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها، إلى 5.4 ملايين درهم، تسهم في الإفراج عن 37 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.

يشار إلى أن «محاكم الخير» تولت عمل تسوية في ملفات قضايا المشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 59 مليوناً و302 ألف و169 درهماً، إلى 20 مليون درهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الوليد للعقارات، محمد عبدالرزاق المطوع، أن مبادرة «ياك العون» تشكل نموذجاً إيجابياً وملهماً لتعاون المؤسسات والمجتمع في دعم ومساندة الفئات المستحقة، بهدف الأخذ بيد الفئات الأكثر عرضة للضرر لتجاوز ظروفها والتغلب على تحدياتها، لافتاً إلى أن دعم الشركة لهذه المبادرة يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية في تمكين هذه الفئات ومساندة كل المبادرات والمشروعات التي تحقق هذا الغرض.

وأضاف أن طرح مبادرات نوعية تختص بتحسين حياة شرائح معينة من أفراد المجتمع، يسهم بشكل كبير في لفت أنظار أفراد المجتمع إلى هذه القضايا، مبيناً أن النموذج الأفضل والأكثر استدامة للتنمية المجتمعية يعتمد على وجود مجتمع مسؤول، يشعر كل فرد من أفراده بمسؤوليته عن إسعاد الآخرين، ويسهم بالدور الذي يمكنه القيام به مهما كان حجمه للوفاء بهذه المسؤولية.

وقال المطوع: «يسعدنا دعم (ياك العون)، لسداد ديون مواطنين متعثرين مالياً، والتي تسهم في إطلاق سراحهم ليشاركوا أهاليهم، وتكون الفرحة فرحتين، فرحة لم الأسرة وفرحة رمضان والعيد».

وأعرب رئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد مبارك الشامسي، عن سعادته وامتنانه للشراكة القوية بين محاكم الخير و«الإمارات اليوم» ودائرة الشؤون الإسلامية، التي تجسد التعاون والتضامن المجتمعي في دعم المحتاجين وتخفيف معاناتهم، حيث تمثل المبادرات الخيرية والإنسانية الركيزة الأساسية في بناء مجتمع مترابط ومتراحم، حيث يتكاتف الأفراد والمؤسسات لدعم المحتاجين وتوفير الإغاثة لهم.

وأضاف الشامسي أن لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي قامت بدراسة ملفات المشمولين بالمبادرة، وتمت الموافقة عليها، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته «محاكم الخير» في تسوية القضايا المالية للمشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، مؤكداً أن كل درهم سيكون له تأثير كبير في تخفيف معاناة المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، وسيسهم في إرساء أسس العدالة والرحمة في مجتمعنا.

وتقدم رئيس مركز الأخبار والنشر في مؤسسة دبي للإعلام، سعود الدربي، بالشكر إلى المتبرع، وشركة الوليد للعقارات، على تبرعهما السخي، ومشاركتهما في مبادرة «ياك العون» بمبلغ 2.4 مليون درهم، مشيراً إلى أن التبرع والتكاتف المجتمعي ليس غريباً على شعب دولة الإمارات، فهم دائماً سباقون في دعم المبادرات المجتمعية في الدولة، خصوصاً تلك المبادرات التي تخص المواطنين في المقام الأول.

وأضاف أن مبلغ التبرع يكفي للإفراج عن 18 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في إمارة دبي من المشمولين بالمبادرة.

ودعا المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد إلى المشاركة في المبادرة المجتمعية، من خلال تقديم الدعم المالي اللازم للإفراج عن بقية المواطنين المشمولين في «ياك العون» من أجل تفريج كربهم، وليخرجوا ويشاركوا أسرهم فرحة لم شملهم، وفرحة هذا الشهر الفضيل.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقوا الموسم الخامس من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في إمارة دبي، قبل حلول عيد الفطر المبارك، وتعتبر هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، ضمن مبادرات الصحيفة خلال شهر رمضان.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.