«جمارك دبي» تُطلق 11 مبادرة مجتمعية خلال رمضان

أكدت دائرة جمارك دبي، مواصلة دعم مبادراتها التطوعية والمجتمعية، خلال شهر رمضان، والتي توجهها لجميع شرائح المجتمع والموظفين، حيث دأبت الدائرة على تكثيف جهودها ودعم حملتها الرمضانية المستدامة بشكل سنوي، مشيرة إلى إطلاق 11 مبادرة مجتمعية خلال الشهر الفضيل.

وذكرت الدائرة في بيان، أمس، أن أجندتها تزخر على مدار شهر رمضان بفعاليات متنوعة ومبادرات خيرية لتغطي مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي التي تلتزم بها «جمارك دبي»، موضحة أنها تستهدف خلال مبادراتها في رمضان، الفئات الآتية: الأسر المتعففة، وكبار المواطنين، وفئة العمال، والعملاء، الأيتام، إضافة إلى مبادرات وفعاليات خاصة للموظفين.

وتتميز فعاليات «جمارك دبي» الرمضانية بالتنوع، حيث البداية مع فريق غيّاث التطوعي والمبادرة السنوية «سواعد الفرضة»، إذ يتم توزيع وجبات كسر الصيام على مرتادي الطرق.

وللمرة الأولى سيتم مشاركة كبار المواطنين في الفعالية، بالتعاون مع نادي ذخر، التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

وتأتي الفعالية لترسيخ علاقة الحوار والروابط الإنسانية مع كبار المواطنين، وتقديراً لدورهم الكبير وإسهامهم في بناء المجتمع.

علاوةً على ذلك، الحملات الخيرية التي تنظمها الدائرة بشكل مستدام، ومنها مبادرة توزيع 30 ألف وجبة خلال الشهر الفضيل، والمير الرمضاني، وإقامة فعالية السحور الرمضاني مع عملاء «جمارك دبي»، فضلاً عن تقديم جوائز يومية في برنامج «المندوس» على قناة سما دبي، كما سيتم تنظيم إفطار جماعي للمسلمين الجدد، بالتعاون مع مركز المعلومات الإسلامي، التابع لجمعية دار البر، إضافة إلى تنفيذ المحاضرات الدينية خلال الشهر الفضيل.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «جمارك دبي»، خليل صقر بن غريب، إن «الدائرة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية إلى دعم المبادرات المجتمعية التي ترسخ قيم الخير والإنسانية، مع تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، ليكون أكثر شمولية، والقيام بأنشطة تطوعية للإسهام في دعم القضايا التي تمس المجتمع، حيث أصبحت (جمارك دبي) رائدة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، لما تقدمه بشكل سنوي من فعاليات مختلفة ومتنوعة تخاطب كل أطياف المجتمع».