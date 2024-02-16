وفد روسي يزور مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

استقبلت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وفداً رفيع المستوى، يمثل منطقة سفيردلوفسك في الاتحاد الروسي وجامعة الأورال الفيدرالية الروسية، زار المؤسسة على مدى ثلاثة أيام، للاطلاع على تجربتها في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، والتعرف إلى الخدمات التعليمية والتأهيلية والرعاية الصحية النفسية والاجتماعية التي تقدمها المؤسسة، ومناقشة تطوير التعاون بين المؤسسة والجامعة خلال المرحلة المقبلة.

واستقبل الوفد، أمين عام المؤسسة عبدالله عبدالعالي الحميدان، الذي أشاد، بالتعاون القائم بين المؤسَّسة والجامعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء معامل التشخيص النفسي والعصبي في المؤسَّسة، وتبادل المواد الأكاديمية والمنشورات والمعلومات العلمية الأخرى، إضافةً إلى المشاريع البحثية المشتركة، والتعاون التربوي في برامج الماجستير، والتعليم الإضافي لتدريب المتخصِّصين في مجال علم النفس حسب احتياجات المؤسَّسة.

وقدم الحميدان، للوفد الزائر شرحاً حول المؤسسة والخدمات التي تقدمها لأصحاب الهمم وأعداد المستفيدين منها، وما تقدمه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من دعم لتلك الفئات، مشيراً إلى سعي المؤسسة إلى تقديم أرقى وأحدث سبل الرعاية والتأهيل لهم والعمل لاستقطاب أفضل التقنيات والتجارب العالمية في هذا المجال.

وقال نائب حاكم منطقة سفيردلوفسك، بافل فلاديميروفيتش كريكوف، الذي ترأس وفد المنطقة، إن الزيارة تعد خطوة أخرى على طريق تعزيز التعاون بين الجانبين، ووجه الدعوة إلى أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، للمشاركة في منتدى «SOCIO»، الذي سيعقد في منطقة سفيردلوفسك خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو المقبل، ويناقش قضايا إعادة التأهيل الشامل لأصحاب الهمم، بمشاركة خبراء بارزين من روسيا ودول العالم، ويعقد على هامشه اجتماع لأمناء مظالم الأطفال من مناطق روسيا، يناقش قضية التنشئة الاجتماعية للأطفال أصحاب الهمم.