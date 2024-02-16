«دبي للقرآن» تناقش استعداداتها لانطلاقة الدورة الـ 27

ناقشت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، خلال اجتماع في مقر الجائزة بمنطقة الممزر في دبي، الاستعدادات النهائية للجان والوحدات لانطلاقة الدورة الـ27 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم خلال شهر رمضان المقبل، كما تم الاطلاع على قائمة الدول التي أرسلت أسماء مرشحيها حتى هذه اللحظة، حيث وصل عدد المرشحين إلى 62 مرشحاً حتى الآن، ومن المتوقع زيادة العدد خلال الأيام المقبلة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الاستعدادات الإعلامية لنقل فعاليات المسابقة الدولية إلى العالم، كما تطرّقت إلى نتائج الاجتماع التنسيقي، الذي عقد بين ممثلي الجائزة والمسؤولين في مؤسسة دبي للإعلام.

واطلعت اللجنة على آلية وضع الأسئلة الخاصة بالمتسابقين، التي تقوم وحدة المسابقات بتحديثها بشكل مستمر، واستعرضت اللجنة الأسماء المرشحة لعضوية لجنة التحكيم الدولية للمسابقة القرآنية، والاطمئنان على جهوزية برنامج التحكيم الإلكتروني، الذي تشرف عليه وحدة تقنية المعلومات بالجائزة وتقوم بتطويره بشكل مستمر. واختارت اللجنة خلال الاجتماع الملصق الإعلاني للدورة الـ27 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم.

• استعراض الأسماء المرشحة لعضوية لجنة التحكيم الدولية للمسابقة.