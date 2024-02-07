3 فحوص أساسية للكشف عن سرطان عنق الرحم

أفادت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بأن هناك ثلاثة فحوص دورية أساسية تساعد في الكشف عن سرطان الرحم، تشمل: «مسحة عنق الرحم (اختبار عنق الرحم)، وفحص الحوض، وتحليل الدم (CA-125)».

وقال استشاري أمراض النساء والتوليد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور ماثيبلي ماكويلا، لـ«الإمارات اليوم»، إن «معدلات الشفاء من سرطان عنق الرحم تعتمد على المرحلة التي يتم فيها اكتشاف المرض، حيث تتمتع المريضات في المراحل الأولى بفرص كبيرة للشفاء، كما يُعدّ العلاج الذي يتم تقديمه في دولة الإمارات من العلاجات الأفضل جودة على مستوى العالم، حيث وصلت نسبة الناجيات من المريضات المصابات بسرطان عنق الرحم في المرحلتين الأولى والثانية إلى نسب تراوح ما بين 85 و90%، بعد خمس سنوات من الانتهاء من العلاج».

وأوضح أن «سرطان عنق الرحم قد يؤثر في الخصوبة عند المرأة»، لافتاً إلى وجود بعض الخيارات للحفاظ على الخصوبة عند المريضات المصابات بسرطان الرحم اللاتي يرغبن في الإنجاب في المستقبل، وذلك بحسب كل حالة.

وأشار إلى أن خيارات العلاج تتضمن العلاج الهرموني لإيقاف نمو الخلايا السرطانية، ما يتيح للسيدات الاحتفاظ بالرحم والحفاظ على الخصوبة، وذلك في حالات معينة لإزالة الخلايا السرطانية والحفاظ على الرحم.

وأكد أن اختبار عنق الرحم يساعد في الكشف عن السرطان بشكل أساسي، كما يساعد في الكشف عن وجود خلايا غير طبيعية في بطانة الرحم، فيما يمكّن فحص الحوض أخصائي الرعاية الصحية من الكشف عن أي خلل في حجم أو شكل الرحم والمبيضين والحوض، كما يقيس تحليل الدم كمية (بروتين CA-125) في الدم، حيث تمتلك النساء المصابات بسرطان المبيض معدلات عالية من هذا البروتين، ويشير هذا التحليل إلى مدى فاعلية العلاج، نظراً إلى انخفاض مستوياته في حال كان العلاج فعّالاً.