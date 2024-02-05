عملية جراحية للحفاظ على خصوبة مريضة تعاني السرطان

أجرى فريق طبي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، عملية جراحية للحفاظ على خصوبة مريضة شابة تعاني سرطان عنق الرحم.

وكانت المرأة خضعت لتدخل طبي شامل، تضمّن تنظير البطن للحصول على خزعة من العقد اللمفاوية الحارسة، واستئصال جذري لعنق الرحم بطريق البطن مع الاحتفاظ بالرحم، ونجح الأطباء باستئصال كامل الورم.

وقال استشاري أمراض النساء والتوليد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور ماثيبلي ماكويلا، لـ«الإمارات اليوم»: «قمنا بإجراء يُدعى (قطع عنق الرحم الجذري)، وهي عملية جراحية يتم فيها استئصال عنق الرحم والخلايا السرطانية مع الاحتفاظ بالرحم، ما يتيح إمكانية حدوث الحمل في المستقبل. ونجري هذه العملية للمريضات الشابات اللاتي تم تشخيص إصابتهن بسرطان عنق الرحم في مرحلة مبكرة، وقد يرغبن في الإنجاب مستقبلاً».

وأضاف أن «هذا الإجراء ليس شائعاً، حيث تُجرى هذه العملية فقط للمريضات بعد تشخيص إصابتهن بمرحلة مبكرة من سرطان عنق الرحم، أي لا يتجاوز حجم الورم سنتيمترين»، لافتاً إلى أن «المريضات يحظين بعد هذه الجراحة بفرص جيدة لحدوث الحمل في المستقبل، إذا لم يكنّ يعانين أمراضاً أخرى قد تمنع الخصوبة».