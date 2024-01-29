«مؤتمر أبوظبي» يبحث أحدث التطوّرات في الصحة النفسية

اختتم «مؤتمر أبوظبي للصحة النفسية المتكاملة»، الذي نظمته شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أعمال نسخته الرابعة أمس بنجاح.

يُعدّ المؤتمر أكبر مؤتمر للصحة النفسية المتكاملة في المنطقة، ويوفر منصّة لمناقشة الأفكار الجديدة وأحدث الابتكارات، التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأفراد والأصدقاء والعائلات والزملاء الذين يعانون أعراضاً في الصحة نفسية.

واستضافت النسخة الرابعة من «مؤتمر أبوظبي للصحة النفسية المتكاملة» مجموعة من الأكاديميين والباحثين والممرضين ومقدمي الرعاية والأطباء والمعالجين والأطباء النفسيين وعلماء النفس والاختصاصيين الاجتماعيين، وكل من لديه خبرة مباشرة أو اهتمام بقضايا الصحة النفسية.

وأعربت «صحة» عن فخرها باستضافة هذا الحدث للعام الرابع، انطلاقاً من جهودها في دعم الرعاية الصحية الشاملة وتعزيزها، في ظل سعيها إلى تفعيل دورها الريادي في تعزيز جهود دمج الطب النفسي في مجال الرعاية الصحية الأولية، من خلال نهج متعدد الاختصاصات يعتمد على التجارب والأبحاث المتعلقة بتطوير علم إطالة العمر التي تقودها مجموعة «بيورهيلث»، وأقيم المؤتمر تحت رعاية مكتب فخر الوطن، في إطار التزامه برعاية العاملين في الخطوط الأمامية.

وعُقدت النسخة الرابعة من المؤتمر تحت عنوان «تعزيز الصحة النفسية: سد الفجوات وكسر الحواجز»، تأكيداً على التزام شركة «صحة» بتطوير الفهم حول الصحة النفسية، وتوسيع نطاق الوصول إلى أمراض الصحة النفسية، وإزالة الوصمة التي تحيط بها، ويمثل هذا الحدث خطوة مهمة ضمن جهود «صحة» المستمرة، لإرساء معايير عالمية جديدة للرعاية في مجال الصحة النفسية.