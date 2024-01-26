208 ملايين درهم مصروفات «الزكاة» خلال 2023

أعلن صندوق الزكاة عن نتائج تنفيذ مهامه خلال عام 2023، المتمثلة في صرف أموال الزكاة، البالغة 208 ملايين درهم، في إطار حرصه على إطلاع المجتمع على أدائه في صرف الزكاة لمستحقيها.

وقال إن المستحقين استفادوا من 18 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.

وأكد أمين عام الصندوق بالإنابة، الدكتور محمد سليمان البلوشي، أن لجنة الصرف عقدت عدداً من الاجتماعات خلال السنة، أقرت خلالها تقديم 208 ملايين و498 ألفاً و607 دراهم لمستحقيها من الأُسر المحتاجة، البالغ عددها 10 آلاف و716 عائلة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة. وحول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها، أوضح أن مشروع «مودة» الموجه للمواطنة زوجة غير المواطن، يقع ضمن أعلى المشاريع صرفاً، حيث بلغت مصروفاته 43 مليوناً و707 آلاف و400 درهم، استفاد منها نحو 872 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، تلا ذلك المستفيدون من مشروع «ضعاف الدخل»، حيث بلغ إجمالي مصروفات المشروع 29 مليوناً و112 ألفاً و927 درهماً، استفادت منها 1360 عائلة مستحقة، ثم المستفيدون من مشروع تلاحم (المطلقات)، حيث بلغ إجمالي مصروفاته 27 مليوناً و607 آلاف درهم، استفاد منها 825 عائلة مستحقة، وتوزعت بقية المصروفات على المشاريع بحسب المستفيدين منها. وأكد البلوشي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشروعات مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون عليه على الارتقاء بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات في أقصر وقت ممكن. كما أكد أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشروعات مستمرة، ويحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف.